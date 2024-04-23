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    • Яковлев вспомнил, кто из легионеров «Спартака» мылся в трусиках

    Яковлев вспомнил, кто из легионеров «Спартака» мылся в трусиках

    Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал о легионерах, с которыми играл вместе в московском клубе.

    Лучшим он назвал Алекса, отметил непрофессионализм Веллитона и вспомнил забавный факт про Деми Де Зеува.

    «Деми де Зеув – единственный, кто в душе в трусиках мылся (смеется).

    Алекс, на самом деле, лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры – у него было все. Единственное, может, скорости не было.

    А так, с ним было легко играть. Левая нога – топ. Менталитет – топ. Хотя он бразилец итальянского происхождения, но по менталитету был чистый европеец.

    Веллитон – *** (раздолбай). Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», – сказал Яковлев.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1713898915
    Деми был открытый гей, и он стеснялся, что у него может встать на мужиков. Еще напишите, кто в носу ковырял. Такую хрень пишут те, кто плохо образован и верещит о выдуманных скрепах и домострое. Только в отсталых странах вопрос об ориентации будоражит умы, чтобы отвлекать их от более серьезных и неприятных мыслей.
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