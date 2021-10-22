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Веллитон
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
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00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
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Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
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4 марта
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Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
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23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
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Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
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22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
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22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
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22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
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22:04
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21:56
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
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21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
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21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
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Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
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21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Веллитон
#11 | Нападающий
Имя
Веллитон Соарес
Фамилия
Мораис
Состав
Без клуба
Родной город
Консейсан-ду-Арагуая
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
22 октября 1986 (36 лет)
Рост
175
Вес
76
Стоимость:
€ 700
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27 февраля
19:55
Адвокат Веллитона отреагировала на обвинения игрока в домашнем насилии
25 февраля
14:58
Фото
«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии
11
18 февраля
15:57
Экс-агент Веллитона: «Москва не всех портит. Но он любил гульнуть»
1
4 февраля
15:58
«Он до сих пор играл? Ничего себе». Кавазашвили – о завершении карьеры Веллитона
2 февраля
10:53
Карпин: «Веллитон забивал голы, но не тренировался и нарушал режим»
6
22 октября 2021
21:34
Видео
«Спартак» в день рождения Веллитона опубликовал видеонарезку его голов за клуб
6
9 сентября 2021
11:19
Фото
Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел в «Гойас». В этом клубе он начинал карьеру
11
17 ноября 2020
14:45
Павлюченко: «Карпин мне сразу сказал: «Играть не будешь, у нас есть Веллитон»
4
11 сентября 2020
18:32
Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»
27
7 сентября 2020
12:12
Фото
Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел из «Аль-Васла» в «Аль-Шарджу»
6
10 июля 2020
16:56
Эмери заблокировал уход Веллитона из «Спартака» за 18 миллионов. В итоге его продали за 1 миллион
10
11 апреля 2020
18:59
Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»
9
6 марта 2020
14:50
Агент Рейс: «Веллитон хотел заработать на получении российского гражданства»
6
30 января 2020
13:21
Федун: «По Веллитону в «Спартак» приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Про «Ливерпуль» не знаю»
3
12:43
Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»
4
16 мая 2019
14:25
Экс-форвард «Спартака» Веллитон стал чемпионом ОАЭ. Он впервые выиграл чемпионат страны
9
11 марта 2019
23:41
Ари догнал Аршавина и Веллитона по голам в РПЛ
6
21 сентября 2018
09:54
Фото
Джуджак стал одноклубником Веллитона
4
17 сентября 2018
09:27
Видео
Экс-форвард «Спартака» Веллитон отметился вторым в карьере покером в ОАЭ
4
7 января 2018
18:09
Обухов: «В «Спартаке» Карпин говорил Веллитону после голов «браво», а русским – ничего»
12
24 сентября 2017
06:41
Бывший игрок «Спартака» Веллитон перешел в клуб ОАЭ
3
20 сентября 2017
09:06
Веллитон не держит обиды на Карпина
11
19 сентября 2017
22:33
Веллитон: «Я влюблен в фанатов «Спартака», но летом действительно мог перейти в «Локомотив»
7
1 сентября 2017
07:55
Веллитон прошел медосмотр в «Ренне»
2
12 августа 2017
09:41
«Локомотив» сообщил, что не намерен подписывать Веллитона
5
11 августа 2017
14:04
«Локомотив» начал переговоры с Веллитоном
13
07:52
Веллитон: «От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА»
20
10 августа 2017
17:40
Веллитон хочет вернуться в РФПЛ
13
4 августа 2017
08:43
Веллитон посоветовал Соу сменить Турцию на Россию
2 августа 2017
16:23
Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив»
21
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