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Веллитон
Веллитон
Завершил карьеру
22 октября 1986 (39), Консейсан-ду-Арагуая
#11 | Нападающий
175 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
2025.12.23 23:12
2
Ари – о бывшем партнере по «Спартаку»: «Реально пил много, но не терял форму»
2025.11.05 01:11
31
Экс-спартаковец Велитон высказался о расистском инциденте с Венделом в Воронеже
2025.03.11 15:30
1
Угальде повторил достижение Веллитона 14-летней давности
2024.12.02 15:50
7
Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»
2024.11.22 23:58
4
Веллитон признался в любви «Спартаку»: «С удовольствием вернулся бы»
2024.10.04 18:00
5
Веллитон сказал, что отвечает людям, которые спрашивают у него про Россию
2024.09.20 15:24
2
Ари назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ
2024.09.14 16:51
1
Веллитон готов бесплатно играть за «Спартак»
2024.09.13 20:00
5
Веллитон: «Зенит» никогда не станет таким великим клубом, как «Спартак»
2024.09.13 16:41
36
Веллитон может получить российское гражданство
2024.09.13 13:34
3
Веллитон готов возобновить игровую карьеру в России
2024.09.13 10:50
4
Веллитон назвал лучшего игрока в истории «Спартака»
2024.09.12 21:29
1
Веллитон ответил, кто лучше – он или Дзюба
2024.09.12 10:00
5
Видео
Веллитон – Акинфееву: «Извиняюсь за все»
2024.09.12 07:45
6
Экс-спартаковец Веллитон охарактеризовал Карпина двумя словами
2024.09.11 23:59
Экс-спартаковец Веллитон хочет получить российское гражданство
2024.09.11 18:59
3
Веллитон заявил о готовности вернуться в «Спартак»
2024.09.11 12:56
2
Видео
Веллитон рассказал, как поведет себя при встрече с Акинфеевым: «Это был игровой эпизод»
2024.09.11 11:27
4
Фото
Веллитон на следующей неделе прибудет в Москву
2024.09.06 18:41
21
«Наберите Веллитону»: Зарема – о трансфере в «Спартак» 37-летнего Довбни
2024.07.27 11:55
14
Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году
2024.07.23 12:59
7
Яковлев вспомнил, кто из легионеров «Спартака» мылся в трусиках
2024.04.23 21:09
2
Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова
2024.03.22 18:23
17
Бабаев прокомментировал свои слова в адрес Веллитона – в 2011 году он назвал бразильца «подонком»
2023.11.29 13:52
13
Веллитон сыграет за «Спартак» в сентябрьском ретроматче
2023.08.25 14:36
5
Адвокат Веллитона отреагировала на обвинения игрока в домашнем насилии
2023.02.27 19:55
Фото
«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии
2023.02.25 14:58
7
Экс-агент Веллитона: «Москва не всех портит. Но он любил гульнуть»
2023.02.18 15:57
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Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
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РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
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