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    • Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»

    Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о знаменитом столкновении с Веллитоном и последующей перепалкой с бразильским легионером «Спартака».

    – Стычку с Веллитоном в 2011-м, обернувшуюся разрывом крестообразных связок, вам вспоминают так же часто, как и Европу?

    – Это уже классика, да. Я дурак, что позволил себе такие эмоции, когда меня уносили с поля. Но с другой стороны, в тот момент я понимал: мне во второй раз пришел кирдык, и снова придется переживать эти мучения – операция, костыли, восстановление, 6-7 месяцев без футбола…

    Представьте на моем месте любого другого человека, которому, условно, сломали ногу. Вряд ли бы он смеялся.

    – Слышали мнение, что, вынося мяч в том эпизоде, вы сами летели «убивать» Веллитона.

    – Конечно! Я же бежал с дубинкой, выбивал мяч, а параллельно бил этой дубинкой Веллитона по голове.

    – То есть не считаете, что тоже играли опасно?

    – А где там опасность? Во-первых, я даже колено не выставлял. Во-вторых, после столкновения с Веллитоном у меня был огромный синяк возле почки – он попал мне туда локтем.

    Но если люди хотят рассказывать, что я летел «убивать» – пусть рассказывают. Каждому не докажешь.

    Это как в случае, когда люди распространяют фейки – якобы я не тренируюсь за три дня до матча из-за проблем с коленом. Не буду же я ходить и всем объяснять, что это не так.

    – А это не так?

    – Конечно.

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 23:58
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1732311941
    Чисто игровое столкновение, без особого безрассудства и жесткости. Да, Веллитон опоздал к мячу, но играл до конца ... Как по мне - желтая карточка возможна, но красная, а тем более 6 матчей дисквалификации - ??? ((( Но как же - ВРАТАРЬ СБОРНОЙ !!!... Сейчас, подостыв Акинфеев и сам уже это понимает...
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    qwertyйцукен
    1732317505
    пришел кирдык==== Половцы тюркоязычный народ в 10-11 веках. Самоназвание-- кыпчаки.Говорили на древнекыпчакском языке, который был прародителем всех тюрксих языков,Половцы жили Дешт-и-Кыпча́к или Половецкая степь.Нынешняя территория Казахстана, Южной России , Украины, часть Кавказа. Половцы (кыпчаки) в то время часто совершали набеги на земли русичей. Русичи оборонялись в крепостях.Прорвав оборону и войдя внутрь , кыпчаки кричали --Кирдык, что означает- Мы вошли...Для русичей это конечно означало--полный п.издец...Так и вошло это слово в русский язык. Вот оно чо.
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