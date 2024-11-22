Акинфеев – о стычке с Веллитоном в 2011 году: «Понимал, что мне пришел кирдык»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о знаменитом столкновении с Веллитоном и последующей перепалкой с бразильским легионером «Спартака».

– Стычку с Веллитоном в 2011-м, обернувшуюся разрывом крестообразных связок, вам вспоминают так же часто, как и Европу?

– Это уже классика, да. Я дурак, что позволил себе такие эмоции, когда меня уносили с поля. Но с другой стороны, в тот момент я понимал: мне во второй раз пришел кирдык, и снова придется переживать эти мучения – операция, костыли, восстановление, 6-7 месяцев без футбола…

Представьте на моем месте любого другого человека, которому, условно, сломали ногу. Вряд ли бы он смеялся.

– Слышали мнение, что, вынося мяч в том эпизоде, вы сами летели «убивать» Веллитона.

– Конечно! Я же бежал с дубинкой, выбивал мяч, а параллельно бил этой дубинкой Веллитона по голове.

– То есть не считаете, что тоже играли опасно?

– А где там опасность? Во-первых, я даже колено не выставлял. Во-вторых, после столкновения с Веллитоном у меня был огромный синяк возле почки – он попал мне туда локтем.

Но если люди хотят рассказывать, что я летел «убивать» – пусть рассказывают. Каждому не докажешь.

Это как в случае, когда люди распространяют фейки – якобы я не тренируюсь за три дня до матча из-за проблем с коленом. Не буду же я ходить и всем объяснять, что это не так.

– А это не так?

– Конечно.

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