Адвокат Веллитона отреагировала на обвинения игрока в домашнем насилии

Марсия Паулина Роча, адвокат экс-нападающего «Спартака» Веллитона, дала комментарий по поводу обвинений в адрес бразильца.

Бывшая жена футболиста Рафаэла Карвалью сообщила, что форвард ее избивал, угрожал и преследовал.

«Защита господина Веллитона публично заявляет, что факты, обнародованные в социальных сетях, имели место в 2019 году и в конце 2021 года.

Процессы идут в соответствии с правом на надлежащую правовую процедуру и всестороннюю защиту.

Мы официально заявляем, что Веллитон отвечает на все вызовы в суд. Это все, что мы можем сообщить на данный момент», – сказала адвокат.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.

В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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