Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Пафоса» Хуана Карседо в «Спартак».
- Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.
- Красно-белые собираются выкупить Карседо у «Пафоса» за 600 тысяч евро.
«Где бы Карседо с Эмери ни были, они всегда добивались хороших результатов. Я надеюсь, что у Карседо все получится и в «Спартаке». Потому что «Спартак» всегда должен побеждать, это самая большая команда в России», – сказал Веллитон.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «Спорт-Экспресс»