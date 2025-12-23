Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Пафоса» Хуана Карседо в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Красно-белые собираются выкупить Карседо у «Пафоса» за 600 тысяч евро.

«Где бы Карседо с Эмери ни были, они всегда добивались хороших результатов. Я надеюсь, что у Карседо все получится и в «Спартаке». Потому что «Спартак» всегда должен побеждать, это самая большая команда в России», – сказал Веллитон.