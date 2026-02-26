Карседо определился с игровой схемой «Спартака» на весну

«МЯЧ RU» дало свой прогноз на схему «Спартака» на весну.

«На сборах Хуан окончательно определился с игровой моделью – 4-3-3, в которой Барко – свободный художник. Прямо перед возобновлением чемпионата Дмитриев получил повреждение связок голеностопного сустава в товарищеском матче + перебор ЖК – точно пропустит возобновление РПЛ. Поэтому позицию левого защитника займет Рябчук.

Также потихоньку возвращаются Бабич (после разрыва крестов) и Самошников. В нападении изменений не планируется, разве что больше игрового времени будет получать Тео Бонгонда», – полагают аналитики.