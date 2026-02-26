Карседо определился с игровой схемой «Спартака» на весну

«МЯЧ RU» дало свой прогноз на схему «Спартака» на весну.
«На сборах Хуан окончательно определился с игровой моделью – 4-3-3, в которой Барко – свободный художник. Прямо перед возобновлением чемпионата Дмитриев получил повреждение связок голеностопного сустава в товарищеском матче + перебор ЖК – точно пропустит возобновление РПЛ. Поэтому позицию левого защитника займет Рябчук.
Также потихоньку возвращаются Бабич (после разрыва крестов) и Самошников. В нападении изменений не планируется, разве что больше игрового времени будет получать Тео Бонгонда», – полагают аналитики.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
- Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
- «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»