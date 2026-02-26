Введите ваш ник на сайте
Карседо определился с игровой схемой «Спартака» на весну

Сегодня, 11:52
11

«МЯЧ RU» дало свой прогноз на схему «Спартака» на весну.

«На сборах Хуан окончательно определился с игровой моделью – 4-3-3, в которой Барко – свободный художник. Прямо перед возобновлением чемпионата Дмитриев получил повреждение связок голеностопного сустава в товарищеском матче + перебор ЖК – точно пропустит возобновление РПЛ. Поэтому позицию левого защитника займет Рябчук.

Также потихоньку возвращаются Бабич (после разрыва крестов) и Самошников. В нападении изменений не планируется, разве что больше игрового времени будет получать Тео Бонгонда», – полагают аналитики.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
  • Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
  • «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Карседо Хуан Карлос
ПалкоВводецъ007
1772097790
Художник от слова худо! Левой пишет, правой зачеркивает. Гыгыгы
Ответить
SLADE2019
1772099985
Если указанные лица будут в этой схеме участвовать, то все это проходили. Другое дело, что в создавшейся ситуации эта схема самая оптимальная? Тогда да. Но Рябчук и Денисов пугают.
Ответить
oyabun
1772101013
Ожидаемый состав. Но мне казалось что Саусь неплохо в двусторонках выглядел. Ожидал его вместо Денисова увидеть. Ну и Дмитриев, как подлечится, подменит Рябчука.
Ответить
...уефан
1772102099
...это - всего, лишь предположение "Мяч.ру", их коллективный мозг сгенерировал и схему, и персоналии в этой схеме, не учитывая ни игру соперников, ни состояния игроков Спартака, перед каждой игрой... Фишечки на досочке для досужих мальчиков...
Ответить
R_a_i_n
1772102355
Когда же я увижу Самошникова на поле! Парень очень толковый.
Ответить
