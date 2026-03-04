Введите ваш ник на сайте
Радимов: «Карседо не решил главную проблему «Спартака»

4 марта, 15:37
21

Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в первом официальном матче после зимней паузы.

  • Красно-белые на выезде победили «Сочи» со счетом 3:2.
  • Эта встреча стала дебютной для тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в РПЛ.

– Отличный первый тайм в исполнении «Спартака», тотальное доминирование. «Спартак» имел заметное преимущество и забить должен был больше, но во втором тайме и начинается раздолбайство, как обычно у «Спартака» это бывает.

Вместо того, чтобы добивать соперника, когда игра даeтся, начинают заниматься фигнeй, какие-то стычки, игра на публику – и вот уже 1:1. И это чудо, что на 80-й минуте Маркиньос забил, а потом ещe и Солари.

Так что [главную] проблему у «Спартака» за эти сборы новый тренер Карседо не решил точно. Потому что мы не в первый раз это видим, когда хороший тайм сменяется невнятным, и «Спартак» начинает заниматься непонятно чем.

Поэтому и очков зачастую не хватает. Надеюсь, что красно-белые сделают выводы на этот счет.

– Этот «Спартак» уже отличается от того, что было у Станковича?

– Обратите внимание, что Карседо до последнего не делал замен, то есть он верит в своих футболистов.

Станкович после пропущенного гола сразу бы в истерике всех поменял. И всe вообще бы рухнуло. Это, наверное, позитивный момент, чтобы стабилизировать состав.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Карседо Хуан Карлос
алдан2014
1772628495
Это точно Владик сказал? Как то гладко сильно
Ответить
R_a_i_n
1772629025
На сборах проблемы разве можно решить? На сборах готовятся, а проблемы решаются через официальные матчи и разбор полетов.
Ответить
БеZуМныЙ
1772630454
Второй тайм показал, как аутсайдеру легко играть на равных. ))))))
Ответить
...уефан
1772630762
...есть доля истины в словах этого "монстра послематчевой аналитики". Много создавали, мало реализовали, могли и это просрать из-за своих полурасслабленных ляжек и лишних понтов при минимальном преимуществе. Надеюсь, Хуан постепенно эту гайку подтянет, если он и дальше думает работать с этой командой...
Ответить
NewLife
1772631048
А как дела у радужных? В делах Спартака мы сами разберемся без Булановых. Лучше расскажи, окупаются ли миллионы пенсионных денег, выкинутые на неликвидный хлам, что эти заурядности привнесли в игру бом.жатника.
Ответить
SLADE2019
1772631107
Рад, если это верно, конечно же, что тренер верит в своих футболистов. Я вот в оборонительную линию не верю совсем. Конечно, не велико горе. Но. таких как я, большое количество среди спартаковских болельщиков.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772633458
Как были Бей беги, такими и остались. В общем середняк и есть середняк. Гыгыгы
Ответить
Mirak92
1772637861
За один матч? кто у этого алкаша берет интвервью? Он же тупой
Ответить
СильныйМозг
1772639080
Швы на жопе игроков спартака расходятся ко 2 тайму, играть неудобно дальше.
Ответить
