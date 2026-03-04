Радимов: «Карседо не решил главную проблему «Спартака»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в первом официальном матче после зимней паузы.

Красно-белые на выезде победили «Сочи» со счетом 3:2.

Эта встреча стала дебютной для тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в РПЛ.

– Отличный первый тайм в исполнении «Спартака», тотальное доминирование. «Спартак» имел заметное преимущество и забить должен был больше, но во втором тайме и начинается раздолбайство, как обычно у «Спартака» это бывает.

Вместо того, чтобы добивать соперника, когда игра даeтся, начинают заниматься фигнeй, какие-то стычки, игра на публику – и вот уже 1:1. И это чудо, что на 80-й минуте Маркиньос забил, а потом ещe и Солари.

Так что [главную] проблему у «Спартака» за эти сборы новый тренер Карседо не решил точно. Потому что мы не в первый раз это видим, когда хороший тайм сменяется невнятным, и «Спартак» начинает заниматься непонятно чем.

Поэтому и очков зачастую не хватает. Надеюсь, что красно-белые сделают выводы на этот счет.

– Этот «Спартак» уже отличается от того, что было у Станковича?

– Обратите внимание, что Карседо до последнего не делал замен, то есть он верит в своих футболистов.

Станкович после пропущенного гола сразу бы в истерике всех поменял. И всe вообще бы рухнуло. Это, наверное, позитивный момент, чтобы стабилизировать состав.