РПЛ. «Спартак» в перенесенном матче победил «Сочи» – 3:2!

2 марта, 17:04
100

«Спартак» набрал три очка в 19-м туре чемпионата России.

Красно-белые на выезде обыграли «Сочи» со счетом 3:2.

Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.

Матч перенесли с воскресенья на понедельник из-за «непрекращающейся беспилотной опасности на территории Сочи».

«Спартак» остался на шестом месте в таблице РПЛ, сократив отставание от топ-5 до трех баллов.

«Сочи» идет на последнем месте в лиге. До зоны стыков – шесть очков.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Сочи - Спартак - 2:3 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Э. Барко, 22 (с пенальти); 1:1 - А. Солдатенков, 61; 1:2 - Маркиньос, 79; 1:3 - П. Солари, 90+2; 2:3 - В. Ильин, 90+10 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (100)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1772464452
Красно-белые, с победой! Но, честно говоря, немного разочарован. Худшую команду на сейчас побеждать должны были гораздо увереннее и всухую. А Литвинова, надеюсь, очень глубоко в запас задвинут. У него это уже в привычку вошло, привозить нам на последних секундах пенальти. Хорошо что на победный результат не повлияло.
Ответить
ySS
1772464962
Смотрел в этом туре Балтику, Ростов, Локо, скакунов и наших. Появилась мысль, может вар убрать совсем или только оффсайды оставить...
Ответить
evgevg13
1772467466
Выиграл Спартак- ну и хорошо. Главное искусственная команда, вопреки всем спортивным принципам вытянутая за уши в РПЛ проиграла. И готовится с честью вернуться в положенную ей лигу.
Ответить
ScarlettOgusania
1772467917
сожалею, что не посмотрел матч, но почитав комменты, понял, что без судейского скандала не обошлось... тем приятнее победа, с чем всю КБ торсиду и поздравляю..!)
Ответить
slavа0508
1772468788
Может нам всем отказаться от платного просмотра матчей или ****** в каждом городе закидывать яйцами ...ну как ещё можно бороться с газпромовским беспределом ...
Ответить
FCSpartakM
1772469020
Ничего не значащий матч Спартака собирает больше комментов, чем очередная судейская победа зенита
Ответить
k611
1772470111
Тренера Спартака с удачным дебютом! Победа это хорошо, но ещё работать и работать...
Ответить
ishelonin
1772475319
Из-за бом...жевского юбилея ВАРу дали указания чудить во всех матчах - чтобы в играх с блохастыми не так в глаза бросалось.
Ответить
Oldtrafford83
1772516078
Спартак с победой, но надо забивать свои моменты, а то было вчера прям даже смешно!!!)
Ответить
FROLL007
1772620108
Здесь только хвалебные мантры хрякам писать, чтобы не забанили? Гыгыгы
Ответить
