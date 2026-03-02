РПЛ. «Спартак» в перенесенном матче победил «Сочи» – 3:2!

«Спартак» набрал три очка в 19-м туре чемпионата России.
Красно-белые на выезде обыграли «Сочи» со счетом 3:2.
Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
Матч перенесли с воскресенья на понедельник из-за «непрекращающейся беспилотной опасности на территории Сочи».
«Спартак» остался на шестом месте в таблице РПЛ, сократив отставание от топ-5 до трех баллов.
«Сочи» идет на последнем месте в лиге. До зоны стыков – шесть очков.
Россия. Премьер-лига. 19 тур
Сочи - Спартак - 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Барко, 22 (с пенальти); 1:1 - А. Солдатенков, 61; 1:2 - Маркиньос, 79; 1:3 - П. Солари, 90+2; 2:3 - В. Ильин, 90+10 (с пенальти).
