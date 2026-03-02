РПЛ. «Спартак» в перенесенном матче победил «Сочи» – 3:2!

«Спартак» набрал три очка в 19-м туре чемпионата России.

Красно-белые на выезде обыграли «Сочи» со счетом 3:2.

Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.

Матч перенесли с воскресенья на понедельник из-за «непрекращающейся беспилотной опасности на территории Сочи».

«Спартак» остался на шестом месте в таблице РПЛ, сократив отставание от топ-5 до трех баллов.

«Сочи» идет на последнем месте в лиге. До зоны стыков – шесть очков.