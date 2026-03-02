Джон Джон из «Зенита» назвал выученные русские слова

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон похвастался успехами в изучении русского языка.
«Я уже знаю несколько слов на русском: «Спасибо», «Доброе утро» [говорит на русском].
Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации», – сказал 23-летний бразилец.
- Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
- Новичок заключил с «Зенитом» контракт до лета 2031 года.
- Он дебютировал в РПЛ в пятницу в матче с «Балтикой» (1:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»