Джон Джон из «Зенита» назвал выученные русские слова

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон похвастался успехами в изучении русского языка.

«Я уже знаю несколько слов на русском: «Спасибо», «Доброе утро» [говорит на русском].

Будет сложновато выучить русский язык, но я постараюсь. Думаю, мне это поможет в адаптации», – сказал 23-летний бразилец.