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Команды
Зенит
Джон Джон
€ 15 млн
Джон Джон
Зенит
9 сентября 2002 (24), Витория
#14 | Полузащитник
178 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
24 сентября
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Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
24 сентября
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Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
24 сентября
3
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
23 сентября
1
Джон Джон назвал игрока, которого взял бы в «Зенит» с ЧМ-2026 – он из Бразилии
16 июля
8
Фото
Перечислены игроки «Зенита», от которых нужно избавиться
22 июня
18
10 самых подешевевших игроков РПЛ
27 мая
11
Игрок «Зенита» оказался родственником Неймара
13 мая
13
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
13 апреля
8
Ерохин рассказал об адаптации Джонов в «Зените»
31 марта
1
Семак ответил, было ли ошибкой подписание Дурана
26 марта
8
Фото
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ
25 марта
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Видео
Орлов восхитился голом Джона Джона в ворота «Динамо»
25 марта
8
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Легионер «Зенита» подешевел на 7 миллионов и потерял статус самого дорогого футболиста РПЛ
25 марта
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Дивеев описал зенитовца Джона Джона тремя словами
25 марта
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Джон Джон прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
23 марта
6
Видео
Джон Джон забил дебютный гол за «Зенит» – в «девятку» в матче с «Динамо»
22 марта
4
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19 марта
9
Быстров высказался об игре Джонов за «Зенит»
13 марта
2
Джон Джон из «Зенита» назвал выученные русские слова
2 марта
2
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
28 февраля
4
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
25 февраля
4
Джон Джон – о переходе в «Зенит»: «Всегда мечтал играть в Европе»
25 февраля
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Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
25 февраля
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Самые дорогие зимние трансферы РПЛ в 2026 году
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Гурцкая выбрал три главных зимних трансфера в РПЛ
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Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит»
15 февраля
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Реакция Петржелы на трансферы Джонов в «Зенит»
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Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»
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Тренер «Зенита» сказал, захочет ли Джон Джон вернуться в Бразилию через полгода
6 февраля
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