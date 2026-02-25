Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что перед трансфером в клуб РПЛ встретился с форвардом «Сантоса» Неймаром.
– Ты рассказал про общение с Педро и Артуром – но была еще и встреча с Неймаром...
– О да! Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» – начало большого пути.
Это очень приятно! Все же Неймар – значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, все внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.
– Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?
– Ха! Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России.
- Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- 34-летний Неймар подписал контракт с «Сантосом» до конца 2026 года.