Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»

Сегодня, 10:28
4

Полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что перед трансфером в клуб РПЛ встретился с форвардом «Сантоса» Неймаром.

– Ты рассказал про общение с Педро и Артуром – но была еще и встреча с Неймаром...

– О да! Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» – начало большого пути.

Это очень приятно! Все же Неймар – значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, все внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.

– Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?

– Ха! Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России.

  • Сумма трансфера 23-летнего Джона Джона из «Брагантино» составила 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
  • 34-летний Неймар подписал контракт с «Сантосом» до конца 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Зенит Неймар Джон Джон
СильныйМозг
1772010151
Неее, пенсионер, нам не нужен.
Ответить
Бумбраш
1772010524
Не успел приехать,а уже газовое отравление
Ответить
Дубина
1772011863
Накачали помойные пропанам цыгана знатно!!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772012778
Можно и Месси с Роном оценить. Гыгыгы
Ответить
