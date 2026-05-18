Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»

18 мая, 18:56
13

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин определил лучшего игрока сезона РПЛ.

– Кто лучший футболист прошедшего сезона РПЛ?

Джон Кордоба, он лучший футболист чемпионата и украшение нашей лиги.

– Как думаете, останется ли он в «Краснодаре» или уедет в Европу?

– Думаю, не надо никого уговаривать. Тот, кто хочет, остается. Останется – будет хорошо для лиги и «Краснодара», уйдет – ничего страшного, придут другие.

  • Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ. Колумбиец забил 17 голов.
  • «Краснодар» занял второе место, отставание от «Зенита» составило два очка.
  • Кордоба отправляется на чемпионат мира-2026 в составе Колумбии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Краснодар Кордоба Джон Семин Юрий
Комментарии (13)
sochi-2013
1779121839
Ай, сейчас начнутся ржание и визги. ))
Semenycch
1779122009
Ну в принципе можно согласиться, хотя Кордоба очень грубо играл по ходу этого чемпионата!
ZAITZEFF2011
1779122236
Думаю, что это Мажич.Он лучший. И будет работать дальше и засирать наш футбол.
Император Бомжей
1779123111
Ну да, трудно тут спорить, хотя он мне не нравится, но игрок отличный для нашего чемпионата. В Европе ему делать нечего, он уже был, и был полный ноль!
Snek
1779123883
Про Сперцяна все забыли что ли? 13+16, самый результативный игрок лиги. Стоило в концовке ему немного сбавить, так сразу не лучший уже.
konefremow
1779124346
Ответить
Айболид
1779126747
Да ради Бога . Пусть Кордоба . Да и поросям лишний повод позлорадствовать - порадоваться .
