Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин определил лучшего игрока сезона РПЛ.
– Кто лучший футболист прошедшего сезона РПЛ?
– Джон Кордоба, он лучший футболист чемпионата и украшение нашей лиги.
– Как думаете, останется ли он в «Краснодаре» или уедет в Европу?
– Думаю, не надо никого уговаривать. Тот, кто хочет, остается. Останется – будет хорошо для лиги и «Краснодара», уйдет – ничего страшного, придут другие.
- Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ. Колумбиец забил 17 голов.
- «Краснодар» занял второе место, отставание от «Зенита» составило два очка.
- Кордоба отправляется на чемпионат мира-2026 в составе Колумбии.
Источник: «Матч ТВ»