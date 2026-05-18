Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин определил лучшего игрока сезона РПЛ.

– Кто лучший футболист прошедшего сезона РПЛ?

– Джон Кордоба, он лучший футболист чемпионата и украшение нашей лиги.

– Как думаете, останется ли он в «Краснодаре» или уедет в Европу?

– Думаю, не надо никого уговаривать. Тот, кто хочет, остается. Останется – будет хорошо для лиги и «Краснодара», уйдет – ничего страшного, придут другие.