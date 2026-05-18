  • Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

18 мая, 18:21
18

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сравнил тренерскую силу Сергея Семака и Олега Романцева.

Накануне «Зенит» вновь стал чемпионом.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

«Давайте всe-таки не забывать, что один чемпионский титул, который Сергею Семаку остался до Олега Романцева, – это только российский. А еще у Олега Ивановича есть золото чемпионата СССР 1989 года, которое стоит пары-тройки российских. Потому что там надо было опередить киевское «Динамо», «Днепр», «Жальгирис» и далее по списку клубов, равных которым в России и близко не было.

Не стоит забывать и о еврокубках, в которых Романцев трижды – в трех разных – доходил до полуфиналов, дважды выходил из группы ЛЧ, где один раз выигрывал шесть из шести матчей; обыгрывал «Реал» в Москве и Мадриде, в последнем случае – в четвертьфинале Кубка чемпионов, где перед тем прошел «Наполи» с Марадоной...

Ничего подобного у Семака пока не происходило, хотя в последние несколько лет у него по понятым причинам и шанса такого не было.

Так или иначе, при всем уважении к достижению Сергея Богдановича, сравнивать его с праймовым Романцевым пока невозможно», – написал Рабинер.

Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (18)
Sedoi_Goblin
1779118461
И это правильно.. Однозначно..
Император 1
1779119516
Думаю, очевидно кто лучше
Бумбраш
1779120076
Вообще некорректно такие сравнения делать
Цугундeр
1779120092
) Днепр и Жальгирис, говоришь...) Ну, ты Рэббинер, канешна..))
Play
1779121359
Блин, да Евсеев с похмелья лучше праймового Семака
Evgenijgerasimov607@gmail
1779122881
Этот Триппинер с дуба рухнул,Динамо Киев,Динамо Тбилиси,Арарат Ереван,вот были достойные соперники
konefremow
1779124358
Fju-2
1779124380
Сперва сравнивает, потом пишет, что "сравнивать невозможно".
Roma56
1779124531
Забыл упомянуть про стоимость игроков Романцева, с которыми обыгрывался Реал и т.д., и стоимость игроков Семака, с которыми Ростов без пенальти не обыграть
alefreddy
1779132666
сельдерей физрук и без дорогих бразил никуда
