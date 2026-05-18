Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сравнил тренерскую силу Сергея Семака и Олега Романцева.

Накануне «Зенит» вновь стал чемпионом.

«Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.

Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.

«Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

«Давайте всe-таки не забывать, что один чемпионский титул, который Сергею Семаку остался до Олега Романцева, – это только российский. А еще у Олега Ивановича есть золото чемпионата СССР 1989 года, которое стоит пары-тройки российских. Потому что там надо было опередить киевское «Динамо», «Днепр», «Жальгирис» и далее по списку клубов, равных которым в России и близко не было.

Не стоит забывать и о еврокубках, в которых Романцев трижды – в трех разных – доходил до полуфиналов, дважды выходил из группы ЛЧ, где один раз выигрывал шесть из шести матчей; обыгрывал «Реал» в Москве и Мадриде, в последнем случае – в четвертьфинале Кубка чемпионов, где перед тем прошел «Наполи» с Марадоной...

Ничего подобного у Семака пока не происходило, хотя в последние несколько лет у него по понятым причинам и шанса такого не было.

Так или иначе, при всем уважении к достижению Сергея Богдановича, сравнивать его с праймовым Романцевым пока невозможно», – написал Рабинер.