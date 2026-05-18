Болельщики определили, какая команда сильнее – «Спартак» 90-х или современный «Зенит»

Спортс провел голосование среди болельщиков, чтобы оценить силу современного «Зенита».
Большинство голосующих считает, что «Спартак» 1990-х годов сильнее «Зенита».
- «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
- Петербуржцы официально праздновали 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а этот.
- «Спартак» в 1990-е годы тоже был гегемоном чемпионата России.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: «Бомбардир»