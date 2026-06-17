Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак – о еврокубках: «Думаю, что можем жить без этого»

17 июня, 22:10
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о санкциях против российского футбола.

  • Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.
  • Отстранение длится с февраля 2022-го.
  • Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

– Игры с командами мирового класса положительно влияют на личный состав, а отсутствие оных влияет отрицательно?

– Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус – проверить себя, посмотреть, как развивается наш клубный футбол.

На уровне сборных, конечно же, это сравнение уровня, состояния нашей команды в отношении других самых сильных сборных в мире. Конечно, это всегда интересно, это ажиотаж, это внимание со стороны большей части населения планеты.

Я думаю, что можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы все-таки были ближе и смогли принимать в такого рода турнирах.

– А нет планов, что если Европа отвалилась, то, может, переориентироваться на Азию?

– Такие слухи и разговоры ходили и ходят, но все-таки на сегодняшний момент наши футбольные власти интегрированы больше [в европейский футбол], и часовые пояса, и расстояния все-таки в большей степени позволяют нам рассчитывать в обозримом будущем на то, что нас вернут в европейские соревнования.

Но и в Азии нас не ждут с распростертыми объятиями. Есть там и Япония, та же Австралия – страны, которые, может быть, имеют свой взгляд на ситуацию и на привлечение нашей сборной и клубов на турниры с их участием.

Еще по теме:
Семак рассказал об отпуске в России 3
Семак высказался о паузах в матчах ЧМ-2026 6
Семак попросил «Зенит» побыстрее оформить два трансфера 15
Источник: «Радио Sputnik»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1781726711
Них у нас неинтересный чемпионат и кубок.. А когда вдруг, если мы будем в еврокубках, то тебя выгонят быстрее из зенита,потому что ничего ты там показать не сможешь.. как и раньше..
Ответить
VVM1964
1781730564
Человек много без чего МОЖЕТ прожить, но хочется жить лучше и стремиться к этому !!! И эта "ситуация" не вечна!...
Ответить
subbotaspartak
1781756287
Нас и здесь неплохо кормят...
Ответить
andr45
1781769134
Для Семака участие в еврокубках без Карасева, Кукуяна, Иванова и прочих газпромовских решал, смерти подобно))
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Фото«Динамо» объявило о продлении контракта с Луневым
14:45
1
Фото«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
14:10
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
13:35
ФотоСтало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
5
«Краснодар» сделал предложение по хавбеку «Крузейро»
13:05
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
Бразильский клуб отказался от покупки легионера «Краснодара» из-за высокой цены
12:33
ФотоЭкс-спартаковец перешел из «Локомотива» в клуб Первой лиги
12:24
Талалаев сделал заявление о появлении в эфирах с Радимовым
12:13
1
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
12:04
7
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
11:22
1
Талалаев ответил на критику Бердыева
10:51
8
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
10:35
7
Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»
09:59
6
Игроком «Спартака» заинтересовались в Бразилии
08:30
3
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
01:15
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 