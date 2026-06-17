Семак – о еврокубках: «Думаю, что можем жить без этого»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о санкциях против российского футбола.

Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.

Отстранение длится с февраля 2022-го.

Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

– Игры с командами мирового класса положительно влияют на личный состав, а отсутствие оных влияет отрицательно?

– Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус – проверить себя, посмотреть, как развивается наш клубный футбол.

На уровне сборных, конечно же, это сравнение уровня, состояния нашей команды в отношении других самых сильных сборных в мире. Конечно, это всегда интересно, это ажиотаж, это внимание со стороны большей части населения планеты.

Я думаю, что можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы все-таки были ближе и смогли принимать в такого рода турнирах.

– А нет планов, что если Европа отвалилась, то, может, переориентироваться на Азию?

– Такие слухи и разговоры ходили и ходят, но все-таки на сегодняшний момент наши футбольные власти интегрированы больше [в европейский футбол], и часовые пояса, и расстояния все-таки в большей степени позволяют нам рассчитывать в обозримом будущем на то, что нас вернут в европейские соревнования.

Но и в Азии нас не ждут с распростертыми объятиями. Есть там и Япония, та же Австралия – страны, которые, может быть, имеют свой взгляд на ситуацию и на привлечение нашей сборной и клубов на турниры с их участием.