Семак прокомментировал покупку защитника «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о покупке у «Балтики» защитника Кевина Андраде.
– Какова была главная цель приобретения Кевина Андраде с вашей точки зрения, с точки зрения главного тренера?
– Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию.
Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить.
- 26-летний Андраде в минувшем сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил 3,5 миллиона евро за трансфер колумбийца, а зарплата игрока составит 1,2 млн евро в год вместе с бонусами.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2031 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»