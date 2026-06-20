Семак прокомментировал покупку защитника «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о покупке у «Балтики» защитника Кевина Андраде.

– Какова была главная цель приобретения Кевина Андраде с вашей точки зрения, с точки зрения главного тренера?

– Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию.

Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить.