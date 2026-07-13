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Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»

Сегодня, 11:51
13

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды.

Хавбек готов приступить к тренировкам в общей группе и продолжить подготовку к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».

Игрок на несколько дней отлучался из «Спартака» по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось об интересе к Жедсону со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая».

  • В прошлом сезоне 27-летний португалец провел за красно-белых 36 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России 18 июля.

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Источник: Metaratings.ru
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Фернандеш Жедсон
Комментарии (13)
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рылы
1783934822
повезло хрюканам, что у нас сантос и энрике не сыграют.
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VVM1964
1783935480
А нужен ?...
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zigbert
1783936808
Тут уж тренер должен определить его готовность.
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Император 1
1783937676
Если не сыграет— для Спартака не проблема.
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