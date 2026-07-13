Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды.

Хавбек готов приступить к тренировкам в общей группе и продолжить подготовку к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».

Игрок на несколько дней отлучался из «Спартака» по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось об интересе к Жедсону со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая».