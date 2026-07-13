Стало известно, сможет ли Жедсон сыграть с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение команды.
Хавбек готов приступить к тренировкам в общей группе и продолжить подготовку к матчу за Суперкубок России с «Зенитом».
Игрок на несколько дней отлучался из «Спартака» по семейным обстоятельствам.
Ранее сообщалось об интересе к Жедсону со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая».
- В прошлом сезоне 27-летний португалец провел за красно-белых 36 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России 18 июля.
Источник: Metaratings.ru