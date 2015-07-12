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    «Зенит» выиграл Суперкубок России

    Питерский «Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России.

    12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».

    «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (4:2 по пенальти).

    Голы: 0:1 – Ниассе, 28; 1:1 – Смольников, 84.

    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников (Ансальди, 120), Гарсия, Витсель, Юсупов (Рязанцев, 64), Шатов, Халк, Дзюба (Рондон, 64).

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов (Михалик, 91), Коломейцев, Миранчук, Касаев (Самедов, 76), Майкон (Григорьев, 96), Ниассе.

    Предупреждения: Касаев, 43, Гильерме, 55, Тарасов, 75, Рондон, 90, Кришито, 93, Халк, 96, Нету, 105, Коломейцев, 120.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Текстовая трансляция матча

    Онлайн событий дня

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    12.07.2015 20:45
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    Комментарии (868)
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    DXTK
    1436768467
    После матча: Совет Директоров \"Локомотива\" были глубоко расстроены после поражения питерскому \"Зениту\" в матче за Суперкубок России по футболу. Кто-то пенял на удачу, кто-то винили в проигрыше внешние факторы, кто-то сетовал на нереализованные моменты. Совет Директоров \"Зенита\" были рады такой важной победе над \"Локомотивом\" и заявили что в новом сезоне клуб на всех фронтах будет бороться за победу на турнирах как внутренних так и внешних, особое внимание сосредоточат на Серьезной борьбе за Кубок ЛЧ.
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    zeni
    1436769926
    МОЛОДЦЫ ПАРНИ!!
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    skainet
    1436772393
    Зенит играл отстойно ...но победил всё таки разница в классе сказалась
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    kolpino08
    1436777581
    Зенит с победой и Кубком. Конечно повезло в некотором смысле - серия пенальти, всегда лотерея.
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    korn3512
    1436785809
    Лед тронулся, сезон открыт, всех с первым договорняком!
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    ФорвардЪ
    1436790727
    с честной победой!
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    pin_y
    1436796216
    Раскачка в пользу зенитушки!!!!
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    Павлюченко 13
    1436802346
    Смольников спас Зенит, Локо играл значительно лучше!
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    sanya254
    1437230794
    Вперед за Питер
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    ologreds
    1694997624
    numo435500
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