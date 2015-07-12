«Зенит» выиграл Суперкубок России

Питерский «Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России.



12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (4:2 по пенальти).



Голы: 0:1 – Ниассе, 28; 1:1 – Смольников, 84.



«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников (Ансальди, 120), Гарсия, Витсель, Юсупов (Рязанцев, 64), Шатов, Халк, Дзюба (Рондон, 64).



«Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов (Михалик, 91), Коломейцев, Миранчук, Касаев (Самедов, 76), Майкон (Григорьев, 96), Ниассе.



Предупреждения: Касаев, 43, Гильерме, 55, Тарасов, 75, Рондон, 90, Кришито, 93, Халк, 96, Нету, 105, Коломейцев, 120.



Судья: Алексей Николаев (Москва).



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