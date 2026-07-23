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  • Мостовой отреагировал на отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Мостовой отреагировал на отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Вчера, 23:11
3

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. «Спартак» правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: «Зенит» выиграл Суперкубок – и все. Бесполезно было что-либо делать.

Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: РИА Новости
Суперкубок России Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (3)
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NewLife
1784839332
Это нефутбольные люди делают🤣
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Жорик кекс обжорик
1784840064
ну если честно, вы когда нибуть видели переигровку??, просто тема для обсуждения не более. Сразу понятно было, что не будет ни какой переигровки.
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"supermax"
1784841141
Футбол уже давно другой вид спорта
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