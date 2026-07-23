Мостовой отреагировал на отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».
«Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. «Спартак» правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: «Зенит» выиграл Суперкубок – и все. Бесполезно было что-либо делать.
Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать», – сказал Мостовой.
- «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
- Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.
Источник: РИА Новости