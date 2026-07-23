Мостовой отреагировал на отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС отклонить требование переиграть суперкубковый матч против «Зенита».

«Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. «Спартак» правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: «Зенит» выиграл Суперкубок – и все. Бесполезно было что-либо делать.

Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать», – сказал Мостовой.