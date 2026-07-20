Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался об игре команды в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«В первую очередь хотел бы отметить выступление нашей команды. Несмотря на то что сезон ещe толком не стартовал, и подготовка получилась короче, чем у других клубов, «Спартак» показал очень качественный футбол. Подчеркну – не просто хороший, а очень качественный.

Думаю, мы переиграли «Зенит» и были командой, которая заслужила победу. Это самое главное. Они создали нам мало проблем. Мы отлично оборонялись, здорово держали мяч, высоко прессинговали. И создали много проблем для них. Уверен, что те, кто смотрел игру, согласится: «Спартак» заслужил победу. Но, к сожалению, в футболе не всегда всe работает именно так», – сказал Кахигао.