«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи

Вингер Никола Чумич перешел из «Рубина» в «Партизан».
Игрок подписал контракт с сербским клубом сроком на 2 года.
Белградцы сообщили, что договорились с казанцами о переходе футболиста без фиксированной суммы компенсации.
Соглашение с российским клубом предусматривает выплату бонусов за Чумича в зависимости от его индивидуальных показателей и спортивных достижений «Партизана», а также выплату процента от трансфера игрока в будущем.
- 27-летний Чумич в первой половине 2026 года выступал на правах аренды за «Сарагосу», где провел 8 матчей.
- Всего серб провел за «Рубин» 54 игры, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
Источник: официальный сайт «Партизана»