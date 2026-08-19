«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи

Вингер Никола Чумич перешел из «Рубина» в «Партизан».

Игрок подписал контракт с сербским клубом сроком на 2 года.

Белградцы сообщили, что договорились с казанцами о переходе футболиста без фиксированной суммы компенсации.

Соглашение с российским клубом предусматривает выплату бонусов за Чумича в зависимости от его индивидуальных показателей и спортивных достижений «Партизана», а также выплату процента от трансфера игрока в будущем.