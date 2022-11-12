- 23 февраля
- 22:53 Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
- 17 февраля
- 01:19 Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты 2
- 14 февраля
- 16:52 Болельщиков «Партизана» не пустят в Молдавию на матч Лиги конференций с «Шерифом»
- 27 января
- 20:56 Сотни фанатов поддержали ЦСКА в Турции на матче с «Партизаном»
- 18:59 Товарищеский матч. ЦСКА победил «Партизан» (2:1) благодаря голу 19-летнего Арбузова на 98-й минуте 1
- 6 января
- 16:44 «Краснодар» перехватил тренера Ивича у «Партизана» 1
- 12 ноября 2022
- 16:55 «Сочи» и «Ахмат» претендовали на Терзича. Сейчас он интересен ЦСКА 1
- 15:50 Агент Терзича прокомментировал новость об интересе ЦСКА
- 13:13 ЦСКА интересуется форвардом «Партизана» 5
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 28 октября 2022
- 00:55 Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
- 14 сентября 2022
- 23:26 Даса: «Советовался со Слуцким и Натхо перед трансфером в «Динамо»
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 28 июля 2022
- 22:14 Зделар объяснил, почему перешел из «Партизана» в ЦСКА
- 20:55 Видео ЦСКА подтвердил трансфер капитана «Партизана» Зделара 3
- 15:02 «Партизан» объявил об уходе капитана Зделара. Он должен перейти в ЦСКА
- 27 июля 2022
- 09:59 Тошич оценил скорый трансфер в ЦСКА опорника Зделара
- 00:40 ЦСКА близок к покупке капитана «Партизана» Зделара. Он прилетит в Москву в среду 1
- 26 июля 2022
- 08:47 В «Партизане» прокомментировали информацию о переходе капитана Зделара в ЦСКА 1
- 08:22 Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Зделара
- 25 июля 2022
- 20:54 ЦСКА согласовал трансфер капитана «Партизана» Зделара («Чемпионат»)
- 18:01 ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану «Партизана» Зделару («СЭ») 1
- 26 июня 2022
- 11:36 Милошевич обрадовался, что «Црвена Звезда» не подписала Дзюбу 6
- 16 июня 2022
- 21:53 Тошич: «После окончания карьеры вижу себя только в «Партизане» или ЦСКА»