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Сербия. Суперлига
Команды
Партизан
€ 26,38 млн
Партизан
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Партизан
Сайт:
http://www.partizan.rs/
Тренер:
Саша Илич
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Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Фото
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
«Хетафе» – «Партизан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Тобол» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Тобол» – «Партизан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Партизан» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Партизан» – «Тобол»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«УНА Штрассен» – «Партизан»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
12 июня
4
«Акрон» объявил о назначении нового тренера
8 июня
3
Стало известно, сколько «Акрон» заплатит за нового тренера
7 июня
«Акрон» выбрал нового тренера
7 июня
2
Форвард ЦСКА переходит в «Партизан»
6 июня
6
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
«Находимся в переговорах»: «Акрон» приближается к назначению тренера-легионера
30 мая
1
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
30 мая
1
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
23 мая
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«Милан» купил 19-летнего форварда у «Партизана»
31 марта
Станкович «уволил» тренера «Партизана»
23 февраля
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На Вечном дерби подожгли трибуну
22 февраля
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«Матч ТВ» купил права на Вечное дерби
21 февраля
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«Партизан» дал окончательный ответ на предложение ЦСКА по Симичу и Рогановичу
5 февраля
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Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Зделар подписал контракт с новым клубом
29 января
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В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
28 января
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
27 января
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Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
25 января
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