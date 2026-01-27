Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»

ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»

Сегодня, 22:38
2

ЦСКА может заполучить сразу двух перспективных сербов этой зимой.

Армейцы ведут переговоры о трансферах 18-летнего Николы Симича и 20-летнего Милана Рогановича из «Партизана», которые играют на позициях центрального и правого защитника соответственно.

Клуб РПЛ готов заплатить за них 9 миллионов евро. Сербы хотят заработать на один миллион больше.

  • Симич провел 35 игр за главную команду «Партизана», оформив 1+1. Его рыночная стоимость – 4 млн евро.
  • Роганович сделал 6 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Партизан ЦСКА Роганович Милан Симич Никола
Комментарии (3)
Snek
1769544639
Да у ЦСКА нет денег, какой смысл в этих слухах?
Ответить
Интерес
1769546881
И бутерброд впридачу...Очень смешно!
Ответить
