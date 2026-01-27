ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»

ЦСКА может заполучить сразу двух перспективных сербов этой зимой.
Армейцы ведут переговоры о трансферах 18-летнего Николы Симича и 20-летнего Милана Рогановича из «Партизана», которые играют на позициях центрального и правого защитника соответственно.
Клуб РПЛ готов заплатить за них 9 миллионов евро. Сербы хотят заработать на один миллион больше.
- Симич провел 35 игр за главную команду «Партизана», оформив 1+1. Его рыночная стоимость – 4 млн евро.
- Роганович сделал 6 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова