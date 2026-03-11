Паршивлюк обратился к Соболеву: «У меня только один вопрос»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Зенитовец забил в двух матчах подряд.

Он поразил ворота «Балтики» (1:0) в FONBET Кубке России и «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

После гола «Балтике» Соболев выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

Форвард изобразил дирижера, когда забил «Оренбургу».

«В период в «Динамо» таких футболистов с таким психотипом не было, поэтому такие моменты решать не приходилось. Такая ситуация, в принципе, часто встречается, когда футболист долго не играет либо не забивает и он что-то показывает тренеру.

Бывает, бежит к скамейке, бывает, что-то выкрикивает. Где-то могут считать с губ, где-то – не могут. Но, опять же, надо находиться внутри и понимать, какие у них отношения с Семаком, почему это вылилось в такую реакцию.

У меня вопрос только один. Почему Саша, когда пришeл в «Зенит», не стал таким, какой он есть, каким он может быть, таким, каким он даeт результат?

Заявление: «Я сейчас наконец-то буду плохим мальчиком, а до этого был хорошим». Для чего ты становился хорошим тогда вопрос, если хорошим мальчиком у тебя не получается быть Сашей Соболевым времeн «Спартака», который забивает и на слуху всегда?» – спросил Паршивлюк.