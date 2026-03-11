Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Паршивлюк обратился к Соболеву: «У меня только один вопрос»

Паршивлюк обратился к Соболеву: «У меня только один вопрос»

11 марта, 00:41
6

Экс-тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева.

  • Зенитовец забил в двух матчах подряд.
  • Он поразил ворота «Балтики» (1:0) в FONBET Кубке России и «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.
  • После гола «Балтике» Соболев выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».
  • Форвард изобразил дирижера, когда забил «Оренбургу».

«В период в «Динамо» таких футболистов с таким психотипом не было, поэтому такие моменты решать не приходилось. Такая ситуация, в принципе, часто встречается, когда футболист долго не играет либо не забивает и он что-то показывает тренеру.

Бывает, бежит к скамейке, бывает, что-то выкрикивает. Где-то могут считать с губ, где-то – не могут. Но, опять же, надо находиться внутри и понимать, какие у них отношения с Семаком, почему это вылилось в такую реакцию.

У меня вопрос только один. Почему Саша, когда пришeл в «Зенит», не стал таким, какой он есть, каким он может быть, таким, каким он даeт результат?

Заявление: «Я сейчас наконец-то буду плохим мальчиком, а до этого был хорошим». Для чего ты становился хорошим тогда вопрос, если хорошим мальчиком у тебя не получается быть Сашей Соболевым времeн «Спартака», который забивает и на слуху всегда?» – спросил Паршивлюк.

Еще по теме:
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Зенит Паршивлюк Сергей Соболев Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1773179854
Почему Паршивлюк был плохой футболист?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773180588
РФСПРФ сложно понять в час ночи что он хотел сказать, Дельфину надо в капитаны
Ответить
алдан2014
1773187182
Соболев своим поведением отторгает от себя болельщиков. У парня нелады с головой, внутри ребёнок. В игрушки играет. Потом вспоминает,что он взрослый,и начинает материться. Подростковый экстремизм
Ответить
subbotaspartak
1773203788
...Заявление: «Я сейчас наконец-то буду плохим мальчиком... Пацан... А пора бы стать мужиком.com
Ответить
Skull_Boy
1773209491
Кто такой Паршивлюк
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 