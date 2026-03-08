Соболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев изобразил дирижера, празднуя гол в ворота «Оренбурга» в гостевом матче 20-го тура РПЛ.
Форвард на 11-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой после подачи Джона Джона.
- Форвард отличился во втором матче подряд. До этого он забил «Балтике» в игре 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- После того матча 29-летний Соболев заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».
Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»