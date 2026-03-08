Соболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев изобразил дирижера, празднуя гол в ворота «Оренбурга» в гостевом матче 20-го тура РПЛ.

Форвард на 11-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой после подачи Джона Джона.