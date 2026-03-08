Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Динамо». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Лусиано.
Главный тренер: Фабио Челестини
«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамалe, Тюкавин.
Главный тренер: Ролан Гусев
Источник: «Бомбардир»