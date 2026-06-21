В «Динамо» высказались о приглашении Дзюбы

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возможное приглашение форварда Артема Дзюбы.

– Вас уже спрашивали о возможном приглашении в команду свободного агента Александра Кокорина. Дзюба сейчас тоже без контракта, болельщик «Динамо» Камиль Ларин сказал, что хотел бы видеть его в клубе. Это возможно?

– Принимать такие решения – прерогатива спортивного директора, других сотрудников спортивного блока, главного тренера.