В «Динамо» высказались о приглашении Дзюбы

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возможное приглашение форварда Артема Дзюбы.
– Вас уже спрашивали о возможном приглашении в команду свободного агента Александра Кокорина. Дзюба сейчас тоже без контракта, болельщик «Динамо» Камиль Ларин сказал, что хотел бы видеть его в клубе. Это возможно?
– Принимать такие решения – прерогатива спортивного директора, других сотрудников спортивного блока, главного тренера.
- Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: Metaratings