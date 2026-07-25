Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Игра состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Дэвид, Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Глебов, Фомин, Бителло, Артур, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Сандро Шварц

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанза, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рассказов, Олейников, Рахманович.

Главный тренер: Сергей Булатов

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