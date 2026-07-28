Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце.
В 1-м туре бело-голубые дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
– Почему «Динамо» так неважно начало сезон?
– Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке.
- «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды 22 мая. Он заменил Ролана Гусева.
- Немецкий специалист работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.
Источник: «Матч ТВ»