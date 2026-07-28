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Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят

Сегодня, 10:38
15

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце.

В 1-м туре бело-голубые дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

– Почему «Динамо» так неважно начало сезон?

– Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке.

  • «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды 22 мая. Он заменил Ролана Гусева.
  • Немецкий специалист работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Шварц Сандро Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
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Красногвардейчик
1785226512
Слава Богу Бог миловал, и он выбрал Динамо а не ЦСКА
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subbotaspartak
1785226932
Потому что Губерниева не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке. Шварц.
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САДЫЧОК
1785226984
Отрабатывает чей то заказ это Днище ! Губерниев это позорище в нашем футболе! Шварц отличный тренер.
Ответить
Cleaner
1785227142
В Динамо уже ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ всё В ПОРЯДКЕ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Alexander.saf
1785227543
Когда же Губу выгонят, надоел тупорылый.
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zigbert
1785229518
Самого Губерниева не мешало бы выгнать с Матч ТВ.
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Литейный 4 (returned)
1785230763
По окончании сезона из свинарни выпрут ссаными тряпками 37 физрука за пару десяток лет. Гыгыгы
Ответить
Taps
1785231542
Семак на очереди ...
Ответить
Император 1
1785231861
Ну здесь не поспоришь.
Ответить
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