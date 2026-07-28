Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце.

В 1-м туре бело-голубые дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

– Почему «Динамо» так неважно начало сезон?

– Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому все в порядке.