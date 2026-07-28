Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался об игре «Динамо» в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Самые яркие тренеры-иностранцы последних лет имели определенные идеи – у Николича был ромб, у Карседо есть особая роль крайних защитников и перестроения. Пока не понял, в чем идея Шварца. Потому что если в первом тайме у «Динамо» были моменты и команда могла повести в счете (моменты у Тюкавина и Артура), то во втором не увидели даже навала. А у Самары был момент у Олейникова, но потащил Лунев.

У «Динамо» пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. И логичен вопрос – что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева, при котором команда хорошо провела весну?

Во втором тайме, возможно, мы увидели «план Б» Шварца – два опорных, Миранчук и Глебов, Окишор справа, который игрок середины поля, Бителло слева, плюс вышел Ваня Сергеев – и получилась схема 4-4-2. Гусев ставил такую схему – но после одной игры понял, что не идет.

«Крылья» начали выдвигаться, а до Тюкавина и Сергеева мяч не доходит – ничего не получилось. И что мы имеем – «Динамо» пытается войти в топ, но в первом же туре «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» забили как минимум три мяча, а бело-голубые – ни одного», – сказал Шалимов.