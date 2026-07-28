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Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»

Сегодня, 13:14
10

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался об игре «Динамо» в домашнем матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Самые яркие тренеры-иностранцы последних лет имели определенные идеи – у Николича был ромб, у Карседо есть особая роль крайних защитников и перестроения. Пока не понял, в чем идея Шварца. Потому что если в первом тайме у «Динамо» были моменты и команда могла повести в счете (моменты у Тюкавина и Артура), то во втором не увидели даже навала. А у Самары был момент у Олейникова, но потащил Лунев.

У «Динамо» пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. И логичен вопрос – что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева, при котором команда хорошо провела весну?

Во втором тайме, возможно, мы увидели «план Б» Шварца – два опорных, Миранчук и Глебов, Окишор справа, который игрок середины поля, Бителло слева, плюс вышел Ваня Сергеев – и получилась схема 4-4-2. Гусев ставил такую схему – но после одной игры понял, что не идет.

«Крылья» начали выдвигаться, а до Тюкавина и Сергеева мяч не доходит – ничего не получилось. И что мы имеем – «Динамо» пытается войти в топ, но в первом же туре «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» забили как минимум три мяча, а бело-голубые – ни одного», – сказал Шалимов.

  • «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды 22 мая. Он заменил Ролана Гусева.
  • Немецкий специалист работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Шалимов Игорь Шварц Сандро Гусев Ролан
Комментарии (10)
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Император 1
1785234907
Да понятно, что Шварц заработать решил быстренько и свалить.
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АЛЕКС 58
1785235969
Сумма контракта в несколько раз больше ,и агент больше имеет вместе с руководством. А так Гусь лучше и немца и эстонскую псину
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neim
1785236726
Что же вы экперды хреновы, Шалимовы, Губерниевы и прочие вангователи, как голый в баню торопитесь ? Разве по результату одного проведённого матч можно делать какие-то выводы ? Или когда сильно хочется, то можно и по злорадствовать ?
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...уефан
1785237209
...оно, конечно, всё может и так или почти так, а может и совсем не так, как говорит Шалимов. Но... Куда денется вся безапелляционность подобных заявлений, если у Шварца.., ну-вдруг, попрёт мастюга... Тренер комментирует и анализирует, оценивает работу другого тренера - занятие, так себе...
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Чилим.
1785237789
У Шварца есть немчурский аусвайс.
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baggio80
1785238352
Всё даже просто: игроки нужны с русским паспортом для РФС, а тренеры — с иностранным паспортом. )))
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Цугундeр
1785239941
))) Пятнадцать сантиметров твёрдой немецкой логики и полтора метра зарплаты от Гусева...
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ТяжелаяАртиллерия
1785244156
У Шварца есть дол.б.е.б Тюкавин.
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