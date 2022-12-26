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Игорь Шалимов
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
1
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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Все новости
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
1
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
8
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
2
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
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МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
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Игорь Шалимов
Тренер
Имя
Игорь
Фамилия
Шалимов
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Урал
4
0
4
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
16.07.2022
ЦСКА
2 : 0
Урал
23.07.2022
Оренбург
3 : 0
Урал
29.07.2022
Урал
1 : 3
Краснодар
06.08.2022
Урал
0 : 2
Спартак
11 марта
18:23
Текст
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
7
7 марта
17:17
Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом
6
3 марта
10:25
Тихонов: «Шалимов и Мостовой должны сесть за стол переговоров в бане и выпить 3 рюмки водки по 50 максимум»
6
2 марта
20:20
Шалимов: «Футбол в России закончится без государственных денег»
6
17:51
Шалимов считает, что только одна команда может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
4
28 февраля
23:14
Шалимов считает, что судья Иванов провоцировал игроков «Спартака» и «Локомотива» на драку
8
22:45
Шалимов обвинил судью Иванова в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с «Локо»
7
27 февраля
18:23
«Многим не понравится, если я возьму перчатки». Мостовой ответил на вопрос о возможном бое с Карпиным и Шалимовым
3
25 февраля
16:31
«Не дурите парню голову. Какой «Челси», судя по его игре?». Шалимов – о Захаряне
9
10:55
Шалимов назвал основную задачу Дзюбы в «Локомотиве»
1
19 февраля
13:30
Шалимов: «Атака «Спартака» не хуже зенитовской»
11
11:47
«60 на 40». Шалимов назвал фаворита кубкового противостояния «Локомотива» и «Спартака»
4
18 февраля
10:10
Шалимов посоветовал Головину не переходить в дортмундскую «Боруссию»
4
17 февраля
22:46
Шалимов назвал две позиции, которые нужно усилить «Спартаку» для борьбы с «Зенитом»
9
20 января
10:47
Шалимов: «Дзюба – нехороший человек? «Торпедо» надо было рисковать и брать его»
3
08:36
Шалимов рассказал, кому в «Спартаке» выгодна ситуация с Промесом
2
17 января
20:27
Шалимов: «Шансы «Спартака» на чемпионство – 10%»
7
09:45
Шалимов: «Трудно рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»
3
10 января
22:17
Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию»
8
5 января
13:39
Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом»
2
3 января
13:59
Мостовой рассказал, есть ли у него «война» с Шалимовым
26 декабря 2022
17:40
Шалимов: «Решение о переходе России в Азию – правильное. Плевать на Европу»
22
15:48
Шалимов: «ФИФА допустит Россию до отбора ЧМ-2026, но играть с нами никто не будет. Найдется команда-вонючка, как Польша»
9
19 декабря 2022
18:31
Шалимов: «Эра Месси кончается. Наступает эра «лошадей» Мбаппе и Холанда»
6
16 декабря 2022
10:09
Шалимов: «Матч за третье место на ЧМ – самый большой бред в футболе»
13
15 декабря 2022
19:53
Шалимов: «Если бы Марокко вышло в финал ЧМ-2022, это был бы не чемпионат мира»
8
19:08
Шалимов: «Не смогу сыграть в ретро-матче с «Реалом». Позвоните Мостовому»
2
14 декабря 2022
17:58
Шалимов: «У Марокко нет шансов на победу над Францией. В финале ЧМ должны быть сильнейшие»
13 декабря 2022
16:22
«Когда, если не сейчас?». Шалимов желает Месси стать чемпионом мира
3
10 декабря 2022
15:47
«Я бы ему сам собрал чемодан». Шалимов прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии
15
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11.03.2023 16:50
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
Он говорит, что у команды есть характер.
17.11.2019 20:25
Глушаков кайфует в «Ахмате»: много играет, не ругается, танцует лезгинку на свадьбе
И совсем не вспоминает «Спартак».
26
19.12.2018 12:45
Смолов не так ужасен, как вы думаете
А еще ему нужно остаться в России.
30
05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
02.04.2018 15:00
«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше
При нем было не только плохое.
50
12.12.2017 19:15
Главные вопросы к чемпионату России. Ответы – весной
Премьер-лига уходит на перерыв, но остается много нерешенных интриг.
15
24.10.2017 15:55
Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох
У клуба худшая серия поражений в истории. Перестал забивать даже Смолов.
34
25.08.2017 12:30
Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо
И хорошо, прежде всего, для самого клуба. А значит, для России тоже.
45
27.05.2017 23:30
«Краснодар» уже не тот? Как дела у самого прогрессирующего клуба России
«Краснодар» по итогам сезона показывает примерно один и тот же результат и, кажется, застрял в развитии. Никита Щербаков изучает плюсы и минусы свежей версии «Краснодара», чтобы понять, все ли у него в порядке.
16
22.05.2017 21:00
Футболисты «Реала» оскорбили Пике. Глушаков признан лучшим игроком сезона. Дайджест событий дня
Шалимов останется тренером «Краснодара». Новый стадион «Зенита» переживает демонтаж газона. Скончался Владимир Перетурин. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
2
15.03.2017 20:55
Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня
Смолов точно не сыграет с «Сельтой». Черышев снова получил травму. Алькантара может вернуться в «Барселону». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
12
06.01.2017 21:15
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
03.10.2016 20:52
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
24.09.2016 16:30
Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова
«Бомбардиру» не дает покоя отставка Олега Кононова из «Краснодара». На этот раз мы призываем на помощь множество цифр, которые рождают массу странностей, но позволяют еще глубже заглянуть в проблему.
14
12.08.2019 22:06
Шалимов подсиживает Кононова в Спартаке
Когда-то Игорь занял место Олега в «Краснодаре», теперь на очереди – «народная команда»
24.09.2017 21:18
Немощь быка и слабость бедняка.
Зенит не без нервов, но все-таки буднично обыгрывает команду Галицкого. Смотрим объективно на центральный матч тура.
1
05.03.2017 20:38
Шалимов: ничьей «Краснодара» со «Спартаком» удовлетворён
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
25.02.2017 11:52
Гент-007. Как «Краснодар» и «Ростов» могут выиграть Лигу Европы
В пятницу российские клубы узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Блог «Бескрайний нападающий» откликается на результаты жеребьевки и усматривает в них скрытый шанс для «Краснодара» и «Ростова».
12.12.2016 23:58
Навстречу голой спине. Кому из наших клубов повезло меньше всего?
В понедельник российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Блог «Бескрайний нападающий» оставляет записку на полях этого события.
3
16.09.2016 12:45
Идет бычок, качается. Что не так с «Краснодаром»
В третьем сезоне от «Краснодара» ждут участия в чемпионской гонке и прорыва в Лиге Европы. А их нет. Уход Олега Кононова, сохранявшего пост в более сложных ситуациях, добавляет вопросов. Что же происходит, задается вопросом блог «Vanity Fair».
14
30.01.2016 16:00
Виалли, Папен, Шалимов и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1992/93
Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.
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