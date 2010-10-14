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Игорь Шалимов
Новости
Игорь Шалимов - новости
Россия
2 февраля 1969 (57), Москва
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Шалимов определил проблему в игре «Зенита»
21 октября
2
Шалимов оценил шансы Помазуна вытеснить Максименко из основы «Спартака»
14 октября
10
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Определена «десятка» «Спартака» на долгие годы
6 октября
10
Шалимов постановил, заслужил ли Дзюба прощальный матч
6 октября
3
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
6 октября
4
Выявлена идеальная команда для Дзюбы
6 октября
4
Шалимов объяснил, почему «Спартаку» не нужен Головин
6 октября
3
Тедеев назвал трех любимых футболистов в истории России и СССР
3 октября
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
28 сентября
3
Шалимов сформулировал, в чем заключается проблема «Краснодара»
20 сентября
1
Шалимов уничижительно высказался о победе «Спартака» над «Факелом»
20 сентября
2
Видео
Шалимов проанализировал спорный гол «Локомотива» в ворота «Зенита»
15 сентября
1
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
9 сентября
4
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
7 сентября
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
21 августа
22
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
21 августа
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
18 августа
2
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
11 августа
4
Видео
Шалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»
4 августа
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
4 августа
4
Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву
28 июля
2
Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»
28 июля
15
Шалимов объяснил, почему Холанд не достоин «Золотого мяча»
15 июля
4
Шалимов сказал, с кем Испании будет сложнее в финале ЧМ-2026 – с Англией или Аргентиной
15 июля
6
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
8 июля
Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»
7 июля
14
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
25 июня
3
1
2
3
4
5
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