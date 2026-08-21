Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов посоветовал новичку «Галатасарая» Алексею Батракову не обращать внимания на прессу.

«Если мы посмотрим состав «Галатасарая», у них как раз позиция Батракова является проблемной. Если он потихоньку будет набирать, думаю, он будет игроком стартового состава. Конкуренция у команды на этой позиции не очень большая. Нужно учить английский, думаю, там в основном на этом языке разговаривают. Я бы дал ему совет не обращать внимания на прессу», – сказал Шалимов.