Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов посоветовал новичку «Галатасарая» Алексею Батракову не обращать внимания на прессу.
«Если мы посмотрим состав «Галатасарая», у них как раз позиция Батракова является проблемной. Если он потихоньку будет набирать, думаю, он будет игроком стартового состава. Конкуренция у команды на этой позиции не очень большая. Нужно учить английский, думаю, там в основном на этом языке разговаривают. Я бы дал ему совет не обращать внимания на прессу», – сказал Шалимов.
- «Локомотив» заработает на продаже Батракова 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» 21-летний хавбек забил 34 гола и сделал 23 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»