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    Игорь Шалимов - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Фамилия Шалимов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 февраля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 ЦСКА 2 : 0 Урал
    23.07.2022 Оренбург 3 : 0 Урал
    29.07.2022 Урал 1 : 3 Краснодар
    06.08.2022 Урал 0 : 2 Спартак
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