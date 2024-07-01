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Игорь Шалимов
Игорь Шалимов - материалы
Факел
Россия
2 февраля 1969 (56), Москва
Тренер
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Публикации
Матч мечты на Евро-2024: Германия против Испании! Кто выйдет в полуфинал?
Делитесь своими прогнозами!
01.07.2024 19:10
8
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
Он говорит, что у команды есть характер.
11.03.2023 16:50
Глушаков кайфует в «Ахмате»: много играет, не ругается, танцует лезгинку на свадьбе
И совсем не вспоминает «Спартак».
17.11.2019 20:25
22
Смолов не так ужасен, как вы думаете
А еще ему нужно остаться в России.
19.12.2018 12:45
30
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
05.11.2018 12:40
46
«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше
При нем было не только плохое.
02.04.2018 15:00
49
Главные вопросы к чемпионату России. Ответы – весной
Премьер-лига уходит на перерыв, но остается много нерешенных интриг.
12.12.2017 19:15
15
Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох
У клуба худшая серия поражений в истории. Перестал забивать даже Смолов.
24.10.2017 15:55
34
Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо
И хорошо, прежде всего, для самого клуба. А значит, для России тоже.
25.08.2017 12:30
45
«Краснодар» уже не тот? Как дела у самого прогрессирующего клуба России
«Краснодар» по итогам сезона показывает примерно один и тот же результат и, кажется, застрял в развитии. Никита Щербаков изучает плюсы и минусы свежей версии «Краснодара», чтобы понять, все ли у него в порядке.
27.05.2017 23:30
16
Футболисты «Реала» оскорбили Пике. Глушаков признан лучшим игроком сезона. Дайджест событий дня
Шалимов останется тренером «Краснодара». Новый стадион «Зенита» переживает демонтаж газона. Скончался Владимир Перетурин. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
22.05.2017 21:00
2
Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня
Смолов точно не сыграет с «Сельтой». Черышев снова получил травму. Алькантара может вернуться в «Барселону». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15.03.2017 20:55
12
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
06.01.2017 21:15
15
Широков мог перейти в «Борнмут». Фанаты «Спартака» испортили питерские граффити. Дайджест событий дня
Александр Головин продлил контракт с ЦСКА. Роберто Ди Маттео уволен из «Астон Виллы». Широков мог завершить карьеру в Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.10.2016 20:52
13
Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова
«Бомбардиру» не дает покоя отставка Олега Кононова из «Краснодара». На этот раз мы призываем на помощь множество цифр, которые рождают массу странностей, но позволяют еще глубже заглянуть в проблему.
24.09.2016 16:30
14
Главные новости
«Зенит» уничтожил «Краснодар», рекорды Сергеева и Салаха, Промеса лишили бизнеса в России и другие новости
02:00
Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Краснодара»
01:55
Рабинер прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»
01:35
Пономарев отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»
01:23
Семак указал на спорное судейское решение в матче «Зенит» – «Краснодар»
01:00
1
Фото
Сергеев получил особенный подарок от «Крыльев» в честь бомбардирского рекорда
00:45
Газзаев прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»
00:30
Станковича призвали выгнать Медину из «Спартака»
00:15
5
Радимов высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 23:39
3
«Крылья» хотят продлить аренду двух игроков «Спартака»
Вчера, 23:23
3
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