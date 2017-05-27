«Краснодар» уже не тот? Как дела у самого прогрессирующего клуба России

Плюсы:

Федор Смолов

Нападающий «быков» второй год подряд показывает, что готов к переезду в Европу. Смолов выиграл гонку бомбардиров РФПЛ в прошедшем сезоне, забив 18 голов за 22 игры. При этом у него были проблемы со здоровьем осенью и весной, из-за которых игрок пропустил два месяца чемпионата.

Также россиянин входит в пятерку лучших футболистов лиги по показателю «количество результативных атак с участием игрока». В среднем за 90 минут Смолов помогает организовать команде 19 атакующих действий, так что форвард прибавил в общекомандных действиях.

Смолов – это главная надежда российского футбола. Но очевидно, что ему пора уезжать из нашего чемпионата, чтобы не прекратить свое развитие. Зимой он говорил, что им интересуется «Сток Сити», а в прессе активно обсуждали вероятность перехода в «Боруссию».

Новый стадион

Одно из главных событий этого сезона в РФПЛ – открытие стадиона «Краснодара». Это мощнейшее архитектурное сооружение, которое монументально выглядит снаружи и стильно внутри. Арена получила от УЕФА четвертую категорию, что позволяет проводить на объекте матчи финальной части чемпионата мира, первенства Европы, Лиги Европы и Лиги чемпионов.

После переезда «быков» на новый стадион посещаемость команды увеличилась в три раза: с 7910 до 22 030 человек. Клуб находится в тройке лидеров чемпионата по этому показателю. Самым посещаемым матчем команды в сезоне была домашняя игра против «Зенита» прошлой осенью – свыше 34 000 человек. И, конечно, в этом отношении закончившийся сезон стал самым успешным для «Краснодара» в истории. Виной тому и «бум» в связи с открытием нового стадиона, и лояльная билетная программа. Самые дешевые абонементы на домашние игры «быков» стоят 1100 рублей.

Галицкий неоднократно подчеркивал, что 15-20 матчами за сезон невозможно отбить стоимость стадиона, так что задачи окупить сооружение не стоит. И в данном случае такие жертвы оправданы. Главное, что удалось сделать – это построить безопасную арену.

Отсутствие скандалов

«Краснодар» − одна из самых «тихих» команд лиги. Вы не сможете вспомнить хотя бы одну громкую историю с клубом за этот сезон. Даже уход Олега Кононова воспринялся неожиданно, но не настолько, чтобы в прессе гремели сенсации. И так понятно, что стороны просто устали друг от друга, и команде нужны были перемены.

Нет историй и с потенциальными договорными матчами. В этом отношении вспоминаются лишь догадки букмекеров о матче «Краснодар» – «Ростов» пару лет назад. В остальном – команда чиста даже на уровне слухов.

Поражает и по-европейски лояльное отношение клуба к ситуациям. Например, менее чем за неделю до игры с «Зенитом» «Краснодар» так и не знал, на каком стадионе будет играть и к какому газону готовиться. Но ни разу за период ожидания не опубликовал ни одной более-менее официальной претензии.

Минусы

Игорь Шалимов

Роман Широков в интервью «Чемпионату» сказал: «Стиль игры «Краснодара» при Шалимове полностью изменился. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет».

Широков имеет в виду, что «быки» больше не играют в скоростной и техничный футбол. Ставка на «английский стиль» себя не оправдала – «Краснодар» забил 40 мячей, что гораздо меньше, чем у первой тройки. Федор Смолов в данном случае – скорее, уникальное явление, которое не зависит от тактической перестановки команды. Тем более что он единственный чистый форвард в схеме.

Другая беда команды – это проблемы в защите. Команда в сезоне пропустила непростительно много (22 мяча). Играя в четырех защитников, «Краснодар» все равно теряется позиционно. Плюс ко всему «быки» нередко пускали со «стандартов», и вот эту проблему Шалимов по ходу сезона так и не решил.

«Команда недостаточно сильна психологически. Мне кажется, «Краснодару» нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации», – сказал еженедельнику «Футбол» бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов. Судя по тому, как команда безвольно упускала победу, например, в матче на Кубок с «Уралом», Ахмедов прав. «Краснодар» выглядит при Шалимове коллективом без заряженности на победу, а сам тренер пока не проявляет себя как грамотный психолог.

Результаты команды

«Краснодар» снова не попал в Лигу чемпионов. Более того, команда лишь в последнем туре обеспечила себе право на участие в Лиге Европы. Притом, что «быки» реально могли навязать ЦСКА и «Зениту» конкуренцию за второе место, но третий сезон подряд команда «сдувается» в самый ответственный момент и пропускает вперед кого-нибудь из грандов. Кубок России по собственной же халатности «Краснодар» упустил, а в Лиге Европы вылетел в 1/8 финала.

Эти результаты создают ощущение дежавю из сезона в сезон. Или вы серьезно намерены обсуждать прогресс команды, обосновывая его тем, что в том году они вылетели в 1/16 Лиги Европы, а теперь – в 1/8? Тогда почему эти же люди не говорят, что два года подряд «Краснодар» занимает четвертое место в РФПЛ, а в сезоне 2013/14 команда взяла бронзовые медали и набрала равное количество очков с ЦСКА?

Трансферная политика

Возможно, «Краснодар» пока не рвется в Лигу чемпионов из-за ограниченных финансовых ресурсов в связи с постройкой нового стадиона. Но некоторые трансферные перестановки на этом фоне удивляют. Клуб за последний год продал таких игроков, как Ари, Ахмедов, Куасси и Сигурдссона. Вместо них взяли Классона, Рамиреса, Окриашвили.

Хорошо, можно занести в актив трансферы Крицюка и Налдо. Но на этом, пожалуй, успехи кончаются. Все сводится к тому, что с каждым межсезоньем команда не усиливается, а просто меняет пешки на пешки. Когда трансферная работа превращается в рутинный конвейер, это не обещает клубу ничего хорошего.

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