«Конкурс прогнозов» на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей.

Как начать играть в «Конкурсе Прогнозов»?

Зарегистрируйтесь на «Бомбардире» и переходите в раздел «Конкурс прогнозов». Ваш счет автоматически пополнится на 1000 очков.

Как делать ставки?

На странице «Конкурса прогнозов» есть вкладка «Матчи», где отражены все игры на текущий игровой тур, на которые можно сделать ставки. Выбрав нужный исход, вы вводите сумму, и ставка отображается на той же странице с матчем в конце тура.

Существует три вида ставок – победа хозяев (П1), ничья (Х) и победа гостей (П2). В случае угаданного исхода ставка на исход умножается на коэффициент. В случае неугаданного исхода ставка на исход сгорает.

Под исходами учитываются только результаты основного времени матчей. То есть, допустим, в полуфинале сыграют Бразилия и Германия. Вы можете поставить на победу Бразилии, победу Германии и ничью в основное время – это и будет означать переход к дополнительному времени. Дополнительных ставок на его исход не будет.

Что такое рейтинг?

Это количество очков с учетом коэффициентов. Чем больше очков, тем выше положение участника в рейтинге. Рейтинг суммируется от тура к туру.

Как долго нужно соревноваться?

Один сезон равен одному половине месяца, в нем будет четыре тура по 10 матчей.. Если на неделе есть еврокубковые матчи, то туров в месяц может быть больше. В общем рейтинге учитывается общее количество очков, которые набрал участник в каждом туре сезона. В рейтинге тура – количество очков, которые набрал участник в отдельном туре.

Напоминаем, что ранее мы уже обговаривали новую механику «Конкурс прогнозов». Теперь для борьбы за призы вам не нужно переходить из одного дивизиона в другой. Достаточно просто побеждать в каждом туре. Поэтому все предыдущие достижения в «Конкурсе прогнозов» будут аннулированы: вы будете соревноваться с нуля.

Какие есть ограничения?

1. Каждый участник может делать ставки только с одного аккаунта. При выявлении нарушения администрация банит этого участника в «Конкурсе прогнозов».

2. Минимальная ставка составляет 100 очков, максимальная – 400.

3. Баланс очков от тура к туру не суммируется.

4. Можно делать ставки не на все матчи тура.

5. Чтобы участвовать в розыгрыше, теперь не нужно делать ставки на все матчи тура .

6. Ставку на каждый матч можно исправить отдельно максимально за полчаса до начала матча.

Я хочу выигрывать призы, что для этого нужно?

Участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».

2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.

3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.

Важно: если вы собираетесь участвовать в акции от Fonbet, то нужно сделать депозит до подведения итогов сезона .

Какие призы будут при участии в акции от «Бомбардира» и Fonbet?

Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:

1-е место – 12000 рублей;

2-е место – 8000 рублей;

3-е место – 5000 рублей.

Я не зарегистрировался в программе Fonbet, могу ли я получить приз?

Нет. Если незарегистрированный в акции пользователь займет с 1-го по 3-е места в общем рейтинге нового сезона, он получит просто награду в профиле. Если первый пользователь, участвующий в акции от Fonbet, займет, к примеру, 5-е место в общем рейтинге (и дальше), он будет считаться победителем в совместной акции от «Бомбардира» и Fonbet и получит приз за первое место.

Если я постоянно проигрываю, на что мне играть?

Не переживать. На каждый тур вам дается по 1000 баллов. Они не суммируются с баллами от прошлого тура, они просто обновляются с каждым новым.

Я вообще не особо разбираюсь в ставках. Как это работает?

Мы вас быстро обучим:) В нашем «Конкурсе прогнозов» есть возможность выбора из трех типов коэффициентов:

Победа 1 – это победа команды, которая играет дома.

Победа 2 – победа команды гостей.

Ничья – это ничейный результат.

Расчет выигрышной ставки проводится по простой формуле: сумма ставки х коэффициент. Пример: 200 х 2,2 = 440.

Внимание : все ставки рассчитываются по результату основного времени матча (без учета дополнительных таймов или серии пенальти).

Куда писать свои пожелания и критику?

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