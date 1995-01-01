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    КОНКУРС ПРОГНОЗОВ Сезон №3

    Дата окончания: 18 апреля (МСК)

    Для участия в «Конкурсе прогнозов» вам нужно быть зарегистрированным на «Бомбардире».

    Свои пожелания и комментарии можно оставлять на нашу почту bets@bombardir.ru

    Общий рейтинг
    Тур 1
    Тур 2
    # Игрок Баллы
    1
    AXEL
    		0
    2
    Fancyfall
    		0
    3
    alex1004
    		0
    4
    Prince_of_Dark
    		0
    5
    sergosss
    		0
    6
    kvm
    		0
    7
    Apokalipsys
    		0
    8
    dimazavr
    		0
    9
    t98
    		0
    10
    long
    		0
    # Игрок Баллы
    1
    AXEL
    		0
    2
    Fancyfall
    		0
    3
    alex1004
    		0
    4
    Prince_of_Dark
    		0
    5
    sergosss
    		0
    6
    kvm
    		0
    7
    Apokalipsys
    		0
    8
    dimazavr
    		0
    9
    t98
    		0
    10
    long
    		0
    # Игрок Баллы
    1
    AXEL
    		0
    2
    Fancyfall
    		0
    3
    alex1004
    		0
    4
    Prince_of_Dark
    		0
    5
    sergosss
    		0
    6
    kvm
    		0
    7
    Apokalipsys
    		0
    8
    dimazavr
    		0
    9
    t98
    		0
    10
    long
    		0
    Тур 1
    Идет до 07.04
    Тур 2
    Старт 07.04
    Матчи
    Сумма
    Исход
    Урал
    04.04 17:00
    - : -
    Спартак М
    Сумма ставки: 0
    3.05 3.45 2.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Айнтрахт Ф
    04.04 19:00
    - : -
    Унион
    Сумма ставки: 0
    2.25 3.15 3.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Динамо М
    04.04 19:30
    - : -
    Акрон
    Сумма ставки: 0
    1.33 5.2 9.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лестер
    04.04 21:45
    - : -
    Астон Вилла
    Сумма ставки: 0
    2.55 3.4 2.8
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ювентус
    04.04 22:00
    - : -
    Интер
    Сумма ставки: 0
    2.3 3.25 3.3
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Челси
    04.04 22:00
    - : -
    Ливерпуль
    Сумма ставки: 0
    2.35 3.5 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ЦСКА
    05.04 19:30
    - : -
    Крылья Советов
    Сумма ставки: 0
    1.7 3.85 5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    РБ Лейпциг
    05.04 21:45
    - : -
    Боруссия Д
    Сумма ставки: 0
    2.25 3.75 2.95
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Барселона
    05.04 22:00
    - : -
    Реал
    Сумма ставки: 0
    2.3 3.45 3.05
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Краснодар
    06.04 20:00
    - : -
    Ростов
    Сумма ставки: 0
    2 3.65 3.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Матчи
    Сумма
    Исход
    Боруссия Д
    08.04 16:30
    - : -
    Унион
    Сумма ставки: 0
    1.6 3.95 5.6
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Фрайбург
    08.04 16:30
    - : -
    Бавария
    Сумма ставки: 0
    6.3 4.8 1.45
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Торино
    08.04 19:30
    - : -
    Рома
    Сумма ставки: 0
    3.35 3.05 2.35
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Спартак М
    08.04 19:30
    - : -
    Динамо М
    Сумма ставки: 0
    1.8 3.9 4.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Лацио
    08.04 21:45
    - : -
    Ювентус
    Сумма ставки: 0
    2.8 3 2.75
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Реал
    08.04 22:00
    - : -
    Вильярреал
    Сумма ставки: 0
    1.5 4.4 6.1
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    ЦСКА
    09.04 16:30
    - : -
    Химки
    Сумма ставки: 0
    1.25 6.1 12.5
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Ливерпуль
    09.04 18:30
    - : -
    Арсенал
    Сумма ставки: 0
    2.55 3.75 2.55
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Локомотив
    09.04 20:00
    - : -
    Зенит
    Сумма ставки: 0
    4.9 3.9 1.7
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Райо Вальекано
    09.04 22:00
    - : -
    Атлетико М
    Сумма ставки: 0
    4.4 3.4 1.87
    Введите сумму ставки:
    Подтвердить
    Общий
    1 МЕСТО
    12000 рублей
    2 МЕСТО
    8000 рублей
    3 МЕСТО
    5000 рублей

    «Конкурс прогнозов» на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей.

    Как начать играть в «Конкурсе Прогнозов»?

    Зарегистрируйтесь на «Бомбардире» и переходите в раздел «Конкурс прогнозов». Ваш счет автоматически пополнится на 1000 очков.

    Как делать ставки? 

    На странице «Конкурса прогнозов» есть вкладка «Матчи», где отражены все игры на текущий игровой тур, на которые можно сделать ставки. Выбрав нужный исход, вы вводите сумму, и ставка отображается на той же странице с матчем в конце тура. 

    Существует три вида ставок – победа хозяев (П1), ничья (Х) и победа гостей (П2). В случае угаданного исхода ставка на исход умножается на коэффициент. В случае неугаданного исхода ставка на исход сгорает.

    Под исходами учитываются только результаты основного времени матчей. То есть, допустим, в полуфинале сыграют Бразилия и Германия. Вы можете поставить на победу Бразилии, победу Германии и ничью в основное время – это и будет означать переход к дополнительному времени. Дополнительных ставок на его исход не будет. 

    Что такое рейтинг?

    Это количество очков с учетом коэффициентов. Чем больше очков, тем выше положение участника в рейтинге. Рейтинг суммируется от тура к туру. 

    Как долго нужно соревноваться? 

    Один сезон равен одному половине месяца, в нем будет четыре тура по 10 матчей.. Если на неделе есть еврокубковые матчи, то туров в месяц может быть больше. В общем рейтинге учитывается общее количество очков, которые набрал участник в каждом туре сезона. В рейтинге тура – количество очков, которые набрал участник в отдельном туре. 

    Напоминаем, что ранее мы уже обговаривали новую механику «Конкурс прогнозов». Теперь для борьбы за призы вам не нужно переходить из одного дивизиона в другой. Достаточно просто побеждать в каждом туре. Поэтому все предыдущие достижения в «Конкурсе прогнозов» будут аннулированы: вы будете соревноваться с нуля.

    Какие есть ограничения?

    1. Каждый участник может делать ставки только с одного аккаунта. При выявлении нарушения администрация банит этого участника в «Конкурсе прогнозов».

    2. Минимальная ставка составляет 100 очков, максимальная – 400.

    3. Баланс очков от тура к туру не суммируется.

    4. Можно делать ставки не на все матчи тура.

    5. Чтобы участвовать в розыгрыше, теперь не нужно делать ставки на все матчи тура.

    6. Ставку на каждый матч можно исправить отдельно максимально за полчаса до начала матча.

    Я хочу выигрывать призы, что для этого нужно?

    Участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:

    1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».

    2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.

    3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.

    Важно: если вы собираетесь участвовать в акции от Fonbet, то нужно сделать депозит до подведения итогов сезона.

    Какие призы будут при участии в акции от «Бомбардира» и Fonbet?

    Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:

    • 1-е место – 12000 рублей;
    • 2-е место – 8000 рублей;
    • 3-е место – 5000 рублей.

    Я не зарегистрировался в программе Fonbet, могу ли я получить приз?

    Нет. Если незарегистрированный в акции пользователь займет с 1-го по 3-е места в общем рейтинге нового сезона, он получит просто награду в профиле. Если первый пользователь, участвующий в акции от Fonbet, займет, к примеру, 5-е место в общем рейтинге (и дальше), он будет считаться победителем в совместной акции от «Бомбардира» и Fonbet и получит приз за первое место.

    Если я постоянно проигрываю, на что мне играть?

    Не переживать. На каждый тур вам дается по 1000 баллов. Они не суммируются с баллами от прошлого тура, они просто обновляются с каждым новым.

    Я вообще не особо разбираюсь в ставках. Как это работает?

    Мы вас быстро обучим:) В нашем «Конкурсе прогнозов» есть возможность выбора из трех типов коэффициентов:

    • Победа 1 – это победа команды, которая играет дома.
    • Победа 2 – победа команды гостей. 
    • Ничья – это ничейный результат. 

    Расчет выигрышной ставки проводится по простой формуле: сумма ставки х коэффициент. Пример: 200 х 2,2 = 440.

    Внимание: все ставки рассчитываются по результату основного времени матча (без учета дополнительных таймов или серии пенальти).

    Куда писать свои пожелания и критику? 

    Пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии здесь.

    Чтобы участвовать в конкурсе прогнозов, или зарегистрируйтесь!
    Комментарии5074
    ...
    • ...
      Рейтинг: +172

      Napaleon Banapart 42 минуты назад

      Привязать или завязать... Вот в чем вопрос. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101451

      sv1969 3 часа назад

      Всем привет! Я так понял что приз получишь если только привяжешь ? А ставки только три вида?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      Аvеngеr 5 часов назад

      "Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru."
      "Щас, только штаны подтяну" -Мальчиш-плохиш

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Илья Егоров 10 часов назад

      Добрый день. О нововведениях:

      https://bombardir.ru/news/692484-uchastvuy-v-konkurse-prognozov-i-vyigryvay-12-tysyach-rubley

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55296

      MaxRnD > Илья Егоров 2 часа назад

      Здравствуйте. Вопросов 2.
      1. Сколько туров будет в месяце ?
      2. При месячной длительности КП и призах только за 1-3 места, есть ли вообще смысл такой единицы градации КП, как тур ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70713

      insider_retro 2 апреля, 20:39

      ЦСКА, нынче, на коне…
      Факел не вспыхнул…
      Хоффенхайм отжал вторую победу после 12-ти поражений…
      Протёр лысину, принял микстурку, но зубы о стакан стучат...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 11:46

      упс..апрельских матчей исчо нету???
      хотелась бы участие обозначить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Илья Егоров > Burtaze 15 часов назад

      Добрый день. Я писал, что из-за технических обновлений КП пропускает первые апрельские выходные. Следите за обновлениями в ближайшее время

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16539

      Anton01011969 31 марта, 17:02

      Всё! Разобрался!!! Всем спасибо, всех цалую!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16539

      Anton01011969 31 марта, 17:00

      Всем привет!!! А что КП представился??? На завтра нечего ставить???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5678

      _Marqella_ 31 марта, 16:54

      больше не учавствую.............,забыла про КП..и всем советую..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16539

      Anton01011969 > _Marqella_ 31 марта, 17:00

      А может не надо, а???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55296

      MaxRnD > _Marqella_ 31 марта, 17:09

      Маша, тряпки - зло. Забудь

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67752

      portero > _Marqella_ 31 марта, 19:17

      Орден не нарисовали? Или неинтересные игры были? Как бы отбор евро точно неинтересен....
      Но обещают обновления, вдруг станет намного лучше....

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3603

      Эном айс > MaxRnD 1 апреля, 19:54

      Главное -не тряпки, а учавствие...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      GoLenaStop > _Marqella_ 2 апреля, 02:30

      Мой поздрав с побед! УМНИЧК.
      Может, все-таки продолжим?
      (;-))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15439

      японец > _Marqella_ 2 апреля, 06:50

      Ну чего ты психуешь ?? Gucci приостановила работу своих магазинов в России. Закончились майки. Раньше наоборот играли на раздевание , и азарт был выше , и старание больше.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1373

      Ароматный Чаек > японец 2 апреля, 10:51

      Миша-Мойша просто выходит из Игры победителем. он прав на всю катушку. ты бы так не сделал?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Бакланище Астраханский > Ароматный Чаек 2 апреля, 14:33

      Слыш, НОCИЛЬНИК МАМОHТОВ, ты ж визжал здесь про конкурс прогрызов, на который ты не ставишь.
      А что ж ты, чмо поганое, делаешь на 23 месте рейтинга КП ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101451

      sv1969 31 марта, 12:53

      Добрый день Всем!

      8
      Ответить
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