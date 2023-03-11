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  • У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?

У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?

11 марта 2023, 18:23
8

Встреча «Торпедо» и «Урала» была второй в программе 19-го тура РПЛ. И в ней «Урал» обыграл соперника с минимальным счетом 1:0. Благодаря этой победе «Урал» закрепился на 10-й строчке и остановился в трех очках от седьмого места.

Еще важный момент – «Урал» показывает отличные результаты после возвращения Виктора Гончаренко в команду.

Сейчас «Урал» – это длительная серия без поражений

«Урал» начал сезон с Игорем Шалимовым. Но после четырех поражений на старте клуб попрощался с Шалимовым и занялся поиском нового тренера. С шестого тура в «Урале» работает Виктор Гончаренко. Возвращение задалось не сразу – Гончаренко проиграл три раза подряд («Пари НН», «Зениту» и «Динамо». Дальше ситуация в «Урале» резко выправилась.

Вот несколько фактов о форме «Урала»:

• 3 сентября на поражении от «Динамо» закончилась стартовая серия «Урала» без побед после возвращения Виктора Гончаренко. С того момента команда проиграла в чемпионате лишь раз.

• С 1 октября команда не проигрывала в РПЛ вообще: шесть побед и три ничьих.

• В Кубке России «Урал» не проигрывал с 14 сентября: пять побед и ничья.

• Вся статистика формирует 15-матчевую серию без поражений – 10 побед и пять ничьих.

Почему «Урал» так похорошел при Гончаренко? Отвечают его герои

В январе у Гончаренко было большое интервью «Чемпионату». В нем он рассказал о работе «Урала». Главный момент: «Психология накрывает все: технику, тактику, физические качества. Игроков надо было убедить, что они могут, что у нас та команда, которая должна играть со всеми на равных. Чувствовалось, что с каждым днем накапливается позитивная энергия. Просто надо было влиять на команду разговорами: на разборах, на теориях, индивидуальными беседами».

До этого (в ноябре) Гончаренко рассказывал: «Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть. Может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить. У команды есть характер, и это важно».

А вот характеристика преображения «Урала» от Ильи Помазуна: «Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайловича мы основательно усилились – пришли качественные футболисты с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения».

Кто станет чемпионом РПЛ?

Фото: телеграм-канал «Урала»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Урал Торпедо Помазун Илья Шалимов Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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DeStar
1678546837
да, вышла не плохая серия, при том что из 15 матчей 10 именно побед, а не ничьих каких 0-0.
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Ziklop
1678552095
Гончаренко нашёл своего начальника команды, вот у них поперло! Уровень общения один, взаимопонимание с Ивановым и командой!
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Томик
1678555289
Гончаренко действительно хорош. И что самое важное - намного спокойнее стал, чем когда конями руководил. Там опаивали чем-то, видимо.
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mab1011
1678564567
Рад за Гончаренко! Молодец.
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acor94
1678683525
• С 1 октября команда не проигрывала в РПЛ вообще: шесть побед и три ничьих. • В Кубке России «Урал» не проигрывал с 14 сентября: пять побед и ничья. • Вся статистика формирует 15-матчевую серию без поражений – 10 побед и пять ничьих. Вы угораете??????? 11 побед и 4 ничью олухи, ну как же это стыдно
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