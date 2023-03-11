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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?

    Встреча «Торпедо» и «Урала» была второй в программе 19-го тура РПЛ. И в ней «Урал» обыграл соперника с минимальным счетом 1:0. Благодаря этой победе «Урал» закрепился на 10-й строчке и остановился в трех очках от седьмого места.

    Еще важный момент – «Урал» показывает отличные результаты после возвращения Виктора Гончаренко в команду.

    Сейчас «Урал» – это длительная серия без поражений

    «Урал» начал сезон с Игорем Шалимовым. Но после четырех поражений на старте клуб попрощался с Шалимовым и занялся поиском нового тренера. С шестого тура в «Урале» работает Виктор Гончаренко. Возвращение задалось не сразу – Гончаренко проиграл три раза подряд («Пари НН», «Зениту» и «Динамо». Дальше ситуация в «Урале» резко выправилась.

    Вот несколько фактов о форме «Урала»:

    • 3 сентября на поражении от «Динамо» закончилась стартовая серия «Урала» без побед после возвращения Виктора Гончаренко. С того момента команда проиграла в чемпионате лишь раз.

    • С 1 октября команда не проигрывала в РПЛ вообще: шесть побед и три ничьих.

    • В Кубке России «Урал» не проигрывал с 14 сентября: пять побед и ничья.

    • Вся статистика формирует 15-матчевую серию без поражений – 10 побед и пять ничьих.

    Почему «Урал» так похорошел при Гончаренко? Отвечают его герои

    В январе у Гончаренко было большое интервью «Чемпионату». В нем он рассказал о работе «Урала». Главный момент: «Психология накрывает все: технику, тактику, физические качества. Игроков надо было убедить, что они могут, что у нас та команда, которая должна играть со всеми на равных. Чувствовалось, что с каждым днем накапливается позитивная энергия. Просто надо было влиять на команду разговорами: на разборах, на теориях, индивидуальными беседами».

    До этого (в ноябре) Гончаренко рассказывал: «Мы понимаем, что сейчас зимняя пауза, нам надо отдохнуть, посмотреть, какую трансферную политику провернуть. Может, удастся найти игроков, которые смогут нас усилить. У команды есть характер, и это важно».

    А вот характеристика преображения «Урала» от Ильи Помазуна: «Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайловича мы основательно усилились – пришли качественные футболисты с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

    Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения».

    Кто станет чемпионом РПЛ?

    Фото: телеграм-канал «Урала»

    Источник: Бомбардир

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    11.03.2023 18:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3501

      acor94 13 марта, 07:58

      • С 1 октября команда не проигрывала в РПЛ вообще: шесть побед и три ничьих.

      • В Кубке России «Урал» не проигрывал с 14 сентября: пять побед и ничья.

      • Вся статистика формирует 15-матчевую серию без поражений – 10 побед и пять ничьих.

      Вы угораете??????? 11 побед и 4 ничью олухи, ну как же это стыдно

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 11 марта, 22:56

      Рад за Гончаренко! Молодец.

      0
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      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 20:21

      Гончаренко действительно хорош. И что самое важное - намного спокойнее стал, чем когда конями руководил. Там опаивали чем-то, видимо.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Томик 11 марта, 20:38

      Таи его морально долбали. После Слупского остались развалины, и Гинер нихрена не покупал хороших игроков. А требовали дохрена. Хотя должны были радоваться, что с таким отстойным составом в призёры попадали.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Томик 12 марта, 15:15

      спрос с цска больше. вот и долбили. Если б цска сыграл 15 матчей из которых 10 побед и 5 ничьих - и то бы сказали " ну не очень результат"
      а для урала это уже сверх серия, я даже не уверен была ли она когда-нибудь такая.

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      Рейтинг: +5417

      neim > Томик 14 марта, 15:21

      Однако кумысом. Ржу не могу ))).

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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 19:28

      Гончаренко нашёл своего начальника команды, вот у них поперло!
      Уровень общения один, взаимопонимание с Ивановым и командой!

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 11 марта, 18:00

      да, вышла не плохая серия, при том что из 15 матчей 10 именно побед, а не ничьих каких 0-0.

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