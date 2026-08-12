Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, недоволен количеством игрового времени у форварда.

«Мне как агенту Тамерлана не нравится ситуация с его игровым временем. Но в футболе ситуация меняется быстро, сейчас он выходит на замену, а в следующем матче он может выйти в стартовом составе, забьeт гол и снова станет основным. Примеров масса. Он работает, сосредоточен на том, чтобы поменять ситуацию, а дальше будет видно», – сказал Хархаров.