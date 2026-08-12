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  • Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА

Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА

12 августа, 09:36
7

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, недоволен количеством игрового времени у форварда.

«Мне как агенту Тамерлана не нравится ситуация с его игровым временем. Но в футболе ситуация меняется быстро, сейчас он выходит на замену, а в следующем матче он может выйти в стартовом составе, забьeт гол и снова станет основным. Примеров масса. Он работает, сосредоточен на том, чтобы поменять ситуацию, а дальше будет видно», – сказал Хархаров.

  • В этом сезоне 25-летний Мусаев провeл на поле 145 минут в 4 матчах без результативных действий.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
  • Срок контракта форварда с москвичами рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мусаев Тамерлан
Комментарии (7)
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boris63
1786518012
На месте агента вообще молчать надо и сопеть тихонько в тряпочку, с таким то чудо "нападающим". Даром отдать не жалко.
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Fibercore
1786518563
На кой его ваще выпускают? От напа молодёжки и то толку больше будет, тем более, их Игдисамов тренировал. А Мусаев пусть идёт в детскую школу, учиться забивать.
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Интерес
1786519902
Ожидание непозволительно затянулось.
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АЛЕКС 58
1786520128
Гнать вместе с Бабаевым из клуба. Не доволен он видите ли..а болельщики довольны этим бездарем?
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Cleaner
1786523347
А нафига ЦСКА вообще нужен "форвард", который НЕ ЗАБИВАЕТ??????????????????????????...(((((((((((((((((((((((((
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elvodemov
1786525371
Комментарий скрыт модератором
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Snek
1786528965
Агенту Мусаева должно нравится, что его клиент вообще в принципе до сих пор в ЦСКА. Ему игровое время перепадает просто потому что играть больше некому.
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