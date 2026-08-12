Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»

Комментатор Константин Генич считает некритичным для «Зенита» домашнее поражение в матче 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

«8:0 от «Зенита» в первых турах – хорошо. Если ты не смотрел эти матчи, то думаешь, что так и должно быть. Но если взглянуть на наполнение, то при счeте 2:0 с «Акроном» они бросили играть. «Оренбург» также при счeте 0:1 попал в перекладину и прижал «Зенит». Потом матч Кубка с «Балтикой» непростой, в котором могли не выиграть.

Первый тайм с «Родиной» также не давал никаких сомнений. Семак посмотрел на них в первых двух встречах, увидел, что соперник будет сидеть в обороне и выбегать в контратаки. Поэтому игра в два нападающих логична. Но мы увидели, что Соболев и Фелипе Аугусто вместе лишают «Зенит» возможности комбинировать.

Моментов у «Зенита» было не так уж и много. Остальное – 70% владения. Однако на перерыв они ушли в таком настроении, что во втором тайме ещe два-три мяча вгонят. В итоге «Родине» удалось сделать то, что не получилось у «Акрона» и «Оренбурга». Но для «Зенита» это поражение некритично», – сказал Генич.