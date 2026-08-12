Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»

12 августа, 10:39
4

Комментатор Константин Генич считает некритичным для «Зенита» домашнее поражение в матче 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

«8:0 от «Зенита» в первых турах – хорошо. Если ты не смотрел эти матчи, то думаешь, что так и должно быть. Но если взглянуть на наполнение, то при счeте 2:0 с «Акроном» они бросили играть. «Оренбург» также при счeте 0:1 попал в перекладину и прижал «Зенит». Потом матч Кубка с «Балтикой» непростой, в котором могли не выиграть.

Первый тайм с «Родиной» также не давал никаких сомнений. Семак посмотрел на них в первых двух встречах, увидел, что соперник будет сидеть в обороне и выбегать в контратаки. Поэтому игра в два нападающих логична. Но мы увидели, что Соболев и Фелипе Аугусто вместе лишают «Зенит» возможности комбинировать.

Моментов у «Зенита» было не так уж и много. Остальное – 70% владения. Однако на перерыв они ушли в таком настроении, что во втором тайме ещe два-три мяча вгонят. В итоге «Родине» удалось сделать то, что не получилось у «Акрона» и «Оренбурга». Но для «Зенита» это поражение некритично», – сказал Генич.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

Еще по теме:
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме 3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины» 5
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру» 45
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kostylesorubo
1786522633
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Garrincha58
1786523571
Ещё раз в сотый повторю команда не готова к сезону и виноват в этом гл.тренер! Следующий матч с Динамо будет таким же Зенит опять потеряет очки возможно проиграет
Ответить
Cleaner
1786523732
РОДИНА - НЕ ПРОДАЕТСЯ! А Зенит не просто так называют Зенитом российского футбола...
Ответить
elvodemov
1786525349
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
74
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
4
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
3
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
1
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+