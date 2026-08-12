В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что ранее «Спартак» вел переговоры о покупке вингера грозненцев Максима Самородова.

«Никаких переговоров со «Спартаком» на сегодняшний день нет, но они были ранее. На сегодняшний день трансфер не состоялся по разным причинам. Может быть, мы найдeм компромисс в это трансферное окно или в зимнее, к которому мы готовы.

Если у «Спартака» будет желание продолжить переговоры, надеюсь, клубы договорятся и найдут компромиссное решение. Но на сегодня никаких переговоров нет», – сказал Газзаев.

Сообщалось, что красно-белые предложили за игрока 8 миллионов евро с учетом бонусов.