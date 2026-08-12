Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

– «Спартак» сделал на 300 технико-тактических действий больше. Представляешь? Это ж вообще! В таком матче при примерно равных соперниках.

– То есть Спартак играл лучше получается?

– Да, но «Краснодар» качественно оборонялся, и вот до 82-й минуты они здорово из-под прессинга выходили. «Спартаку» приходилось всe время фолить. Они им шлагбаум поставили в центре поля, выходили в среднюю линию и играли практически по системе 4-6. «Краснодар» перекрыл спартаковскую среднюю линию, они еe полностью нейтрализовали.

У «Спартака» в двух таймах по 28% брака было против 21%. Вот в чeм разница. А вообще для Российской Премьер-Лиги это была суперигра.