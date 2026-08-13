В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о переговорах с ЦСКА по нападающему Джею Энему.
«Мы получили предложения от клубов РПЛ по Джею Энему. Да, мы вели переговоры с представителями ЦСКА по нему, но армейскому клубу будет очень тяжело его заполучить», – сказал Терзич.
Сообщалось, что москвичи предложили сербскому клубу 8 миллионов евро за нидерландца, однако белградцы просят за форварда 10 миллионов.
- 23-летний Энем ростом 195 сантиметров в составе «Црвены Звезды» в 19 матчах забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»