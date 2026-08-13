ЦСКА добился выплат от турецкого клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о подвижках в деле с невыплатой, предположительно, 2 миллионов евро за Секу Койта.

В прошлом году «Генчлербирлиги» арендовал малийского нападающего.

Сообщалось, что турецкий клуб должен был выплатить 400 тысяч евро за аренду и 1,6 миллиона за обязательный выкуп.

«Генчлербирлиги» не оплатил трансфер – после жалобы ЦСКА на них наложили бан.

«Вопрос с долгом за аренду исчерпан, мы уведомили об этом ФИФА. Теперь ждем до конца месяца первый платеж непосредственно по выкупу игрока», – сказал Брейдо.