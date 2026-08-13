«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Дзенис Бурнич может перейти в «Ростов».

Ранее у него закончился контракт с немецким «Карлсруэ». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что есть немалая вероятность достижения договоренности о переходе.

«Вообще Дзенис играет на позиции опорного полузащитника, но в сборной его чаще ставят на левый фланг обороны или латералем.

Из плюсов – хороший пас, быстро и точно отдает вперед, после чего забегает выше. Неплохо проявляет себя в развитии атак и довольно полезный в комбинационной игре. Из минусов – не очень хорош в отборе, много фолит и, как результат, получает много карточек», – написал источник.