«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Дзенис Бурнич может перейти в «Ростов».
Ранее у него закончился контракт с немецким «Карлсруэ». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Сообщается, что есть немалая вероятность достижения договоренности о переходе.
«Вообще Дзенис играет на позиции опорного полузащитника, но в сборной его чаще ставят на левый фланг обороны или латералем.
Из плюсов – хороший пас, быстро и точно отдает вперед, после чего забегает выше. Неплохо проявляет себя в развитии атак и довольно полезный в комбинационной игре. Из минусов – не очень хорош в отборе, много фолит и, как результат, получает много карточек», – написал источник.
- 28-летний Бурнич сыграл за сборную Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 2 матча.
- Большую часть карьеры он провел во второй Бундеслиге. Последние 8 лет он выступал в ней за «Карлсруэ», «Хайденхайм» и «Динамо Дрезден».
- Бурнич начинал карьеру в «Боруссии Д», за которую провел 2 матча. Также он сыграл 8 встреч за «Штутгарт».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»