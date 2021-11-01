- 1 ноября 2021
- 08:19 Фото Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
- 27 октября 2021
- 21:39 Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе 1
- 11 июля 2021
- 19:26 Товарищеский матч. «Зенит» победил «Карлсруэ», Азмун оформил дубль 12
- 17:13 Фото Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык 20
- 16:43 Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
- 28 июня 2021
- 08:22 «Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии 1
- 20 мая 2020
- 00:37 Саенко: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа» 5
- 30 октября 2019
- 00:40 Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
- 18 августа 2016
- 06:50 Российский форвард «Карлсруэ» Манзон отдан в аренду в «Бодо/Глимт»
- 13 июля 2016
- 10:30 «Оренбург» сыграет с «Вииторулом», «Карлсруэ» и «Маккаби» в Австрии
- 9 мая 2016
- 00:21 «РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге 12
- 8 июля 2015
- 22:02 "Рубин" сыграл вничью с "Карлсруэ" 20
- 6 июля 2015
- 23:11 "Уфа" разошлась миром с "Карлсруэ" 7