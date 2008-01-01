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Германия. Вторая Бундеслига
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Карлсруэ
Результаты
€ 8,95 млн
Карлсруэ - результаты матчей
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Вилдпаркштадион
Сайт:
http://www.ksc.de/
Тренер:
Кристиан Эйхнер
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Германия. Кубок. 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига. 2026/2027
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Товарищеские матчи. 2021
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Товарищеские матчи. 2013
Германия. Кубок. 2012/2013
Германия. Кубок. 2011/2012
Германия. Кубок. 2009/2010
Германия. Кубок. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2007/2008
31.10 | 22:30
Карлсруэ
2 : 1
Хайденхайм
24.10 | 14:00
Магдебург
6 : 1
Карлсруэ
18.10 | 14:30
Карлсруэ
4 : 0
Дармштадт
11.10 | 14:30
Санкт-Паули
2 : 0
Карлсруэ
19.09 | 14:00
Карлсруэ
0 : 1
Нюрнберг
13.09 | 14:30
Карлсруэ
0 : 3
Энерги
04.09 | 19:30
Ганновер-96
2 : 2
Карлсруэ
29.08 | 14:00
Карлсруэ
2 : 5
Вольфсбург
15.08 | 21:30
Кайзерслаутерн
0 : 0
Карлсруэ
08.08 | 14:00
Карлсруэ
2 : 1
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