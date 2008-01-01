Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
7
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
23
8
15
28
10
6
3
1
24
13
11
21
10
5
4
1
25
14
11
19
10
5
3
2
9
7
2
18
10
5
2
3
21
13
8
17
10
4
3
3
17
18
-1
15
10
4
2
4
16
15
1
14
10
2
6
2
12
12
0
12
11
3
3
5
13
19
-6
12
11
2
5
4
18
20
-2
11
11
3
2
6
16
18
-2
11
10
3
2
5
14
17
-3
11
10
3
2
5
8
11
-3
11
11
3
2
6
15
20
-5
11
10
3
2
5
10
16
-6
11
10
3
2
5
13
21
-8
11
10
2
3
5
9
19
-10
9
10
1
5
4
10
12
-2
8
Команда
2
4
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
15
7
8
12
4
4
0
0
9
3
6
12
5
3
2
0
14
6
8
11
5
3
2
0
12
6
6
11
5
3
2
0
11
7
4
11
5
3
1
1
13
7
6
10
5
3
1
1
6
3
3
10
5
3
0
2
8
4
4
9
6
2
3
1
8
6
2
9
6
3
0
3
10
11
-1
9
5
2
2
1
7
6
1
8
6
2
2
2
8
8
0
8
5
1
4
0
8
5
3
7
5
2
1
2
8
8
0
7
5
2
1
2
6
6
0
7
5
2
1
2
6
6
0
7
5
1
2
2
9
9
0
5
5
0
2
3
2
5
-3
2
Команда
1
2
3
6
10
11
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
5
9
16
5
3
2
0
11
6
5
11
5
3
0
2
6
6
0
9
5
2
2
1
11
8
3
8
5
2
2
1
3
4
-1
8
6
1
3
2
9
11
-2
6
5
1
2
2
6
6
0
5
5
0
5
0
6
6
0
5
6
1
2
3
7
13
-6
5
5
1
1
3
6
9
-3
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
0
4
8
10
-2
3
5
1
0
4
4
9
-5
3
5
1
0
4
3
10
-7
3
4
0
2
2
3
10
-7
2
6
0
2
4
7
16
-9
2
5
0
1
4
2
7
-5
1
4
0
0
4
1
13
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире