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Германия. Вторая Бундеслига
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Хайденхайм
€ 26 млн
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Войс-Арена
Сайт:
http://www.fc-heidenheim.de/
Тренер:
Франк Шмидт
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Расписание
Таблица
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
Трансляция
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль
2 мая
1
Трансляция
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Бавария» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.30
1 мая
«Хайденхайм» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Хайденхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
24 апреля
Трансляция
«Фрайбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Фрайбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.62
18 апреля
Трансляция
«Хайденхайм» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Боруссия» Менхенгладбах – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Боруссия М» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.58
3 апреля
Трансляция
«Хайденхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Хайденхайм» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.93
20 марта
Трансляция
«Айнтрахт» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Айнтрахт» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.35
13 марта
«Хайденхайм» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.6
6 марта
«Вердер» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Вердер» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
27 февраля
Трансляция
«Хайденхайм» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
«Хайденхайм» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.71
21 февраля
Трансляция
«Аугсбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
15 февраля
«Хайденхайм» – «Гамбург»: прогноз на матч чемпионата Германии с коэффициентом 3.47
6 февраля
Трансляция
«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026
1 февраля
«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм»: прогноз на матч чемпионата Германии с коэффициентом 2.09
31 января
Трансляция
«Хайденхайм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026
24 января
«Вольфсбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.6
16 января
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3
4
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