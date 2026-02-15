15.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-1-1-3-2
1
Дамен
40
Бэнкс
15
Зесигер
13
Шлоттербек
18
Якич
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
30
Каде
11
Грегоритч
19
Фельхауэр
3-1-2-1-3
1
Рамай
2
Буш
23
Гимбер
6
Майнка
16
Нихуэс
3
Шеппнер
16
Беренс
21
Ибрагимович
8
Динкчи
10
Конте
30
Шиммер
19
Фельхауэр
13
Яннулис
13
Яннулис
19
Фельхауэр
30
Каде
14
Вольф
14
Вольф
30
Каде
21
Кемюр
32
Ридер
32
Ридер
21
Кемюр
18
Якич
37
Реджбечай
37
Реджбечай
18
Якич
11
Грегоритч
9
Рибейру
9
Рибейру
11
Грегоритч
16
Беренс
21
Бек
21
Бек
16
Беренс
3
Шеппнер
17
Хонзак
17
Хонзак
3
Шеппнер
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
30
Шиммер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
30
Шиммер
16
Нихуэс
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
16
Нихуэс
Остались в запасе
Аугсбург
Хайденхайм
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Франк Шмидт
Аугсбург
Точно не сыграют
Хайденхайм
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Аугсбург - Хайденхайм
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
9
Количество передач
459
470
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Хайденхайма», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»