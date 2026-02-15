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  • «Аугсбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Аугсбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

15 февраля, 16:20
Аугсбург
15.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Хайденхайм
80' А. Клод-Морис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хайденхайм
1
Диант Рамай
ВР
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
16
Хеннес Беренс
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Дамен
40
Бэнкс
15
Зесигер
13
Шлоттербек
18
Якич
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
30
Каде
11
Грегоритч
19
Фельхауэр
3-1-2-1-3
1
Рамай
2
Буш
23
Гимбер
6
Майнка
16
Нихуэс
3
Шеппнер
16
Беренс
21
Ибрагимович
8
Динкчи
10
Конте
30
Шиммер
19
Фельхауэр
13
Яннулис
13
Яннулис
19
Фельхауэр
30
Каде
14
Вольф
14
Вольф
30
Каде
21
Кемюр
32
Ридер
32
Ридер
21
Кемюр
18
Якич
37
Реджбечай
37
Реджбечай
18
Якич
11
Грегоритч
9
Рибейру
9
Рибейру
11
Грегоритч
16
Беренс
21
Бек
21
Бек
16
Беренс
3
Шеппнер
17
Хонзак
17
Хонзак
3
Шеппнер
10
Конте
31
Конте
31
Конте
10
Конте
30
Шиммер
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
30
Шиммер
16
Нихуэс
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
16
Нихуэс
Остались в запасе
Аугсбург
Хайденхайм
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Франк Шмидт
Аугсбург
Точно не сыграют
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Хайденхайм
Точно не сыграют
Леарт Пакярада
ЛЗ
Под вопросом
Никлас Дорш
ОП
Статистика матча Аугсбург - Хайденхайм
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
9
Количество передач
459
470
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Хайденхайма», 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург»«Хайденхайм»

«Аугсбург» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Аугсбург
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